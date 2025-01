Hamburg (ots) -Ist doch egal, ob ich am 23. Februar wählen gehe - oder etwa doch nicht? Die nächste Wahl wird eine Richtungsentscheidung sein, sagt Politik-Influencer und Populismus-Experte Marc Raschke und erklärt in seinem neuen Buch "Du hast die Wahl. So fällt die Entscheidung an der Wahlurne leichter", wie es um die Demokratie bestellt ist. Bereits vor Erscheinungstag (23. Januar 2025) kletterte das Erstlingswerk bis auf Nr. 2 der Amazon Top 100 Bücher. In der Kategorie Politikwissenschaft schaffte es das Buch sogar dauerhaft auf Nr. 1 - vor "Freiheit" von Angela Merkel.Etwa 60 Millionen Wahlberechtigte, 56 Parteien: Am 23. Februar 2025 wird gewählt, der Wahlkampf läuft bereits auf Hochtouren - und das teils hochgradig populistisch. Wie da den Durchblick behalten? Genau hier kommt Raschkes Buch ins Spiel: Welches Lobby-Vorfeld mischt sich wie in den Wahlkampf ein? Wie beeinflusst die Demografie die Wachstumspläne mancher Partei? Welche Fake News lassen sich entlarven? Sollten wir das Bürgergeld abschaffen? Und: Sind die Grünen wirklich an allem schuld?Eine explizite Partei-Empfehlung gibt der Politik-Influencer (über 100.000 Follower auf Instagram, über 30.000 auf LinkedIn) dabei nicht. Dennoch gibt er offen zu, nicht neutral zu sein - denn alles, was rechts der Mitte steht, so Raschke, werde Deutschland in seiner Entwicklung aufgrund rückschrittlicher Pläne abwürgen. Dabei sieht er vor allem die CDU in der Verantwortung und sagt ganz klar: Wer die AfD schwächen will, indem er selbst rechts der Mitte wählt, erreicht das genaue Gegenteil. Es stärkt weiter den rechten Rand - auch durch die Übernahme rechter Narrative.Auf 102 Seiten gibt es niederschwellig und anschaulich zahlreiche Informationen zu Themen wie Medienmanipulation, Wohlstand der Zukunft, AfD-Verbotsverfahren und Gesundheitswesen - aber vor allem dazu, wie sich gewisse politische Kräfte in diesen Themen bewegen. Das macht "Du hast die Wahl" nicht nur zur Pflichtlektüre für Unentschlossene und (bisherige) Nichtwähler, sondern auch für die, die sich für die nächste Diskussion im Bekanntenkreis mit Argumenten stärken wollen.Der Autor:Marc Raschke (geb. 1976) ist ausgebildeter Journalist, studierter Politik- und Kulturwissenschaftler sowie Historiker. Seine Projekte und Strategien wurden national sowie international vielfach ausgezeichnet. Bekanntheit erlangte er u. a. als Populismus- und Radikalisierungs-Experte sowie in der Pandemie als "Corona-Erklärer", der auf Instagram und LinkedIn niederschwellig wissenschaftliche Studien, Politik und Gesellschaftsthemen erklärt. Marc Raschke ist als selbstständiger PR- und Employer-Branding-Berater tätig und Co-Gründer der Agentur Blaulicht in Hamburg, die u. a. den Deutschen Preis für Wirtschaftskommunikation 2024 erhielt.Pressekontakt:Agentur BlaulichtGroße Bäckerstr. 220095 Hamburginfo@agentur-blaulicht.deOriginal-Content von: Agentur Blaulicht, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175864/5948610