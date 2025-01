Kopenhagen/Berlin (ots) -Story House Egmont, einer der führenden Magazinverlage Europas und die Walt Disney Company haben ihre langjährige Zusammenarbeit erneuert. Story House Egmont tritt somit weiterhin als Verleger von Disney-Magazinen in 27 europäischen Ländern und in weiteren internationalen Märkten auf. Zum Portfolio zählen starke und ikonische Marken und Charaktere wie Disneys Donald Duck, Micky Maus, Stitch, Winnie Pooh, Disney Prinzessin, Die Eiskönigin und viele mehr. Am Standort Berlin werden bei Egmont Ehapa Media marktführende Kinderzeitschriften und Comics für die Märkte Deutschland, Österreich und Schweiz produziert. Dazu zählen unter anderem Walt Disney Lustiges Taschenbuch mit mehr als vier Millionen verkauften Exemplaren pro Jahr sowie das vierzehntägige Micky Maus-Magazin.Die Zusammenarbeit zwischen Disney und Story House Egmont geht auf das Jahr 1948 zurück, als die Mediengruppe Egmont erstmals das Donald Duck-Magazin in Skandinavien auf den Markt brachte. Mittlerweile ist Disney der weltweit größte Lizenzgeber und Story House Egmont zur Heimat einer breiten Palette marktführender Marken geworden. Seit Januar 2025 hat Story House Egmont auch in Großbritannien die Position als Verlag für alle Disney-Franchise-Zeitschriften zurückerobert."Wir freuen uns, unsere langjährige Zusammenarbeit mit Disney fortzusetzen. Die Verlängerung des Vertrags ist das Ergebnis einer vertrauensvollen und engen Zusammenarbeit auf allen Ebenen, mit besonderem Schwerpunkt auf einer kontinuierlichen Innovation im Magazingeschäft, um altersgerechte Inhalte zu liefern, die den Bedürfnissen der heutigen Kinder und Comicfans gerecht werden sowie auf starken Vertriebs- und Marketingteams in allen Märkten", sagt Marika Bark, Director of KIDS bei Story House Egmont. "Gleichzeitig ist die Rückkehr Egmonts als Disney-Zeitschriftenverlag in Großbritannien, einem Schlüsselmarkt, ein Beweis für die Leidenschaft und Professionalität, die unsere gesamte KIDS-Verlagsorganisation durchzieht.""Die erneuerte Zusammenarbeit mit Story House Egmont markiert einen spannenden Meilenstein in unserer 75-jährigen Beziehung voller Kreativität, Innovation und gemeinsamem Erfolg", sagt Cécile Legenne, Vice President Disney Publishing and Games EMEA. "Wir freuen uns sehr, weiterhin zusammenzuarbeiten, um Generationen von Lesern in der gesamten EMEA-Region Freude und zeitlose Geschichten zu bringen."Pressekontakt:Jörg RiskenPublishing Director Magazines/Corporate CommunicationStory House Egmont / Egmont Ehapa Media GmbHRitterstraße 2610969 BerlinFon +49 (0)30/ 24 00 80E-Mail j.risken@egmont.deOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8146/5948606