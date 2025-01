Mainz (ots) -Chemnitz ist 2025 Europäische Kulturhauptstadt. Am Eröffnungstag, am 18. Januar 2025, begibt sich das 3sat-Magazin "Kulturzeit" auf Entdeckungstour und sendet live von der Gala vor dem Karl-Marx-Kopf. Mit einer großen Show vor der Statue feiert die Stadt mit seinen Bürgerinnen und Bürger den Auftakt. "Kulturzeit" ist mittendrin und wirft mit der prominentesten Chemnitzerin, Eiskunstlauf-Star Katarina Witt, einen Blick auf das, was ist, und das, was kommt. Die von Cécile Schortmann moderierte Sendung "Kulturzeit extra: Chemnitz 2025 - Kulturhauptstadt Europas" ist am Samstag, 18. Januar 2025, um 19.20 Uhr in 3sat sowie am Sonntag, 19. Januar 2025, 0.35 Uhr, im ZDF zu sehen. Die Sendung wird am Sendetag auch ab 21.00 Uhr in der 3satMediatek (https://www.3sat.de/) stehen. Als weitere Gäste werden Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sowie Schauspieler Alexander Scheer und Regisseur Andreas Dresen, die mit ihrem "Gundermann"-Projekt Teil der Eröffnungsshow sind, erwartet.Unter dem Motto "C the Unseen" wird die einstige Karl-Marx-Stadt Chemnitz 2025 das Zentrum der europäischen Kulturwelt. Über 1000 Veranstaltungen sind geplant und zwei Millionen Besucher erwartet die Stadt. Das 3sat-Magazin blickt darauf, wie sich die Stadtgesellschaft und die Chemnitzer Kulturszene zum Kulturhauptstadtjahr verhält. Die prominenteste Band von Chemnitz, Kraftclub, hat sich bereits im Vorfeld der Idee verweigert und nimmt nicht am offiziellen Programm teil.Insgesamt 38 Städte und Gemeinden der Region gestalten zusammen mit Chemnitz das europäische Kulturhauptstadtjahr. "Kulturzeit" sucht einige der Orte auf, berichtet über Pläne und Projekte und geht der Frage nach, wie identitätsstiftend das Kulturhauptstadtjahr für die Region ist. Und was kennen Nicht-Chemnitzer überhaupt von der deutschen Kulturhauptstadt 2025? Den "Nischel", das große Karl-Marx-Monument. Vielleicht noch, dass Mitglieder des Nationalsozialistischen Untergrunds NSU in Chemnitz lebten. Aber was sonst noch? "Kulturzeit" entdeckt in Chemnitz die bekannten und vielen doch unbekannten Seiten der Stadt, die sich mit ihrer Bewerbung zur europäischen Kulturhauptstadt 2025 unter anderem gegen Dresden durchgesetzt hat.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Jessica Zobel, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-16293 oder per E-Mail unter zobel.j@zdf.de. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/kulturzeitextra)(nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12108Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/5948623