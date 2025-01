FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aixtron von 18 auf 17 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nachdem der Branchenries ASML im vergangenen Jahr trotz des Booms um Künstliche Intelligenz die Vorgaben verfehlt habe, drohe 2025 eine Wiederholung, schrieb Analyst Robert Sanders in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Investoren seien folglich in der Halbleiterbranche nervös./bek/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2025 / 08:12 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A0WMPJ6