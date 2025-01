DJ ENERGIE-BLOG/Merz glaubt nicht an grünen Stahl

Kommentare, Einschätzungen und Entwicklungen zu Energiethemen, -versorgung und -sicherheit in Deutschland:

Merz glaubt nicht an grünen Stahl

Der Kanzlerkandidat der Union, Friedrich Merz, hat Zweifel an der Wirtschaftlichkeit von Stahl, der emissionsarm über Wasserstoff hergestellt wird. "Ich glaube nicht an grünen Stahl", sagte Merz laut einem Bericht des Nachrichtenmagazins Stern bei einer Veranstaltung in Bochum. "Wo soll der Wasserstoff denn herkommen? Und der Stahl ist anschließend immer noch teurer. Wo soll das Geld dafür herkommen?" Das energieintensive Stahlunternehmen Thyssenkrupp Steel sieht in der nachhaltigen Herstellung von Stahl, bei der Strom aus erneuerbaren Energiequellen in grünen Wasserstoff umgewandelt wird, die einzige Chance, auf dem Weltmarkt, den Billigstahl aus Fernost dominiert, zu überleben. Die aktuelle Bundesregierung fördert Thyssenkrupp Steels geplante Direktreduktionsanlage zur Herstellung von grünen Stahl.

Netzbetreiber und BDEW: Gefahr durch zu viel Solarstrom ohne Gesetz

Netzbetreiber und Energiewirtschaft haben Sofortmaßnahmen gegen die Gefahr durch zu viel Sonnenstrom gefordert. Die Union müsse einem Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Steuerbarkeit von Anlagen noch vor der Wahl zustimmen, wie der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) und der Übertragungsnetzbetreibers Tennet Germany in der Neuen Osnabrücker Zeitung forderten. Nach dem Rekordzubau von PV-Anlagen "droht nun ohne angemessene Steuerbarkeit eine Gefährdung für die Stabilität der Netze", warnte BDEW-Hauptgeschäftsführerin Kerstin Andreae. "Um den wachsenden Anteil erneuerbarer Energien effizient und wirtschaftlich sinnvoll in das Energiesystem zu integrieren, ist es essenziell, dass die Novelle zur Vermeidung von Erzeugungsspitzen noch vor dem Ende der Legislaturperiode umgesetzt wird", mahnte Tennet-Chef Tim Meyerjürgens in der NOZ. Das sei eine "wichtige Voraussetzung, um die Energiewende weiter auf Kurs zu halten und gleichzeitig Netzstabilität und Wirtschaftlichkeit zu gewährleisten".

Kontakt zur Redaktion: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/aat/cbr

(END) Dow Jones Newswires

January 14, 2025 04:00 ET (09:00 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.