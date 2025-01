Schondorf am Ammersee (ots) -Mittelständische Unternehmen streben zunehmend nach ihrer operativen Modernisierung und digitalen Transformation, um im internationalen Wettbewerb zu bestehen.ab & partner hat die Erfahrung erfolgreicher Transformationen in eine einfach anwendbare Kundenlösung überführt: Das "lebende Organisationshandbuch" (lohb). Die Mitarbeitenden lernen, sich selbst effizient zu organisieren. Das Management steuert das Unternehmen transparent auf Grundlage eines stets aktuellen Überblicks aller Aktivitäten."Dazu führen wir das lebende Organisationshandbuch als digitale Plattform ein, das die Mitarbeitenden selbst gestalten, täglich nutzen und gemeinsam weiterentwickeln", erläutert Alex Betz, CEO ab & partner.Michael Siehler, COO ab & partner, präzisiert: "Gemeinsam mit dem Mandanten strukturieren wir alle Aktivitäten und organisieren die Kollaboration. Es entsteht eine interaktive digitale Lösung, mit der sich das Unternehmen eigenständig organisiert."ab & partner bindet alle Mitarbeitenden aktiv ein, damit die Plattform lohb mit Leben gefüllt wird und als nachhaltige digitale Lösung im Unternehmen Transparenz, Agilität und Zusammenarbeit fördert.Dieser kombinierte Ansatz aus Beratung und Umsetzung wurde in der Transformation anspruchsvoller mittelständischer Unternehmen entwickelt, verfeinert und erfolgreich angewendet. Weitere Informationen: www.abpartner.de/platform.Zum Unternehmen:ab & partner begleitet die operative Modernisierung und digitale Transformation mittelständischer Unternehmen.Gemeinsam realisieren wir Ihre unternehmerische Vision. www.abpartner.dePressekontakt:Sinja Grimme, Farbe Blau Creative Communication GmbH, Landsberger Str. 57, 82266 Inning am Ammersee, Telefon: +49 172 845 270 2, Mail: sinja.grimme@farbeblau.deOriginal-Content von: ab & partner, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175930/5948643