Unterföhring (ots) -Franko Rosini, der Capo aus Dorsten. Alessandro, der kaltblütige Wiener. Ali Capone, der Mafiaboss mit Sinn für Mode. In der ersten Folge der neuen Staffel "Roadtrip Amerika", Donnerstag, 16. Januar, um 20:15 Uhr, bei Kabel Eins erleben die Spitzenköche Frank Rosin, Alexander Kumptner und Ali Güngörmüs einen Abend im Stil des bekannten Gangster-Bosses Al Capone - inklusive Burlesque-Show und stilechter Outfits. "In der Zeit wäre ich gerne geboren. Die Männer und Frauen waren immer schick angezogen", schwärmt Ali. Auch Frank ist begeistert: "Man konnte sich richtig gut in die Vergangenheit reinversetzen." Und als er Alex und Ali in ihren eleganten Gangster-Looks mustert, sagt er zufrieden: "Jungs, ihr seht astrein aus." Alex kontert prompt: "Du aber auch. Und Ali, du siehst ein bisschen aus wie vom Sacher Hotel in Wien." Ein Staffelauftakt mit Stil, Charme und jeder Menge Humor. Wer macht nicht nur hinter dem Herd, sondern auch als Gangster-Boss eine gute Figur?Zum dritten Mal stürzen sich die drei Spitzenköche ins Abenteuer Amerika. Vier Wochen bereisen sie mit einem Camper die USA und überqueren zum ersten Mal die Grenze nach Kanada. Auf einer Strecke von über 4000 Kilometern entdecken sie vier US-Bundesstaaten mit Metropolen wie Chicago und Detroit sowie zwei kanadische Provinzen, in denen sie die Städte Toronto und Montreal erkunden."Roadtrip Amerika 3" ist eine Koproduktion mit dem österreichischen TV-Sender PULS 4. Das Format basiert auf der Idee des britischen Originals "Gordon, Gino and Fred: Road Trip" und wird produziert von Tower Productions."Roadtrip Amerika 3 ", immer donnerstags, ab 16. Januar 2025, um 20:15 Uhr bei Kabel Eins und vorab streamen auf JoynPressekontakt:Luisa HollmannCommunications & PRmobil: +49 89 9507 - 1185email: luisa.hollmann@seven.onePhoto Production & EditingElisa Nina Taupertphone: +49 89 9507 - 1167email: elisa_nina.taupert@seven.oneOriginal-Content von: Kabel Eins, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7841/5948638