Bonn (ots) -Mit der Gründung der FastenGurus GmbH im Februar 2022 haben vier Pioniere des Fastens eine Initiative ins Leben gerufen, die das Fasten neu denkt und als Gesundheitsbewegung noch stärker etablieren möchte. Andrea Chiappa, Jan Kuhnert, Max Kuhnert und Frank Möller vereinen ihre langjährige Expertise, um Fasten für alle zugänglich und gesundheitlich erlebbar zu machen.Mission und Vision der FastenGurusFastenGurus verfolgt das Ziel, Fasten als festen Bestandteil des individuellen Gesundheitsbewusstseins in jeden Haushalt zu integrieren. Mit hoher Motivation, Leidenschaft und Fachwissen möchten die Gründer das Thema Fasten in den Alltag möglichst vieler Menschen bringen und zu einer Gesundheitsbewegung überführen. "Fasten soll als individuelles Gesundheitsbewusstsein in jedem Haushalt einen festen Platz am Küchentisch bekommen", betont Andrea Chiappa.Fastentyp-Test: Individuelle FastenempfehlungenEin zentrales Angebot von FastenGurus ist der Fastentyp-Test (https://fastengurus.de/fastentyp-test/). Dieser ermöglicht es Nutzern, ihren persönlichen Fastentyp aus drei möglichen Kategorien zu ermitteln und darauf basierend geeignete Fastenarten zu identifizieren. So erhalten Interessierte maßgeschneiderte Empfehlungen, die ihren individuellen Bedürfnissen und Zielen beim Fasten entsprechen.Fasten und Urlaub verbindenFastenGurus legt besonderen Wert darauf, Fasten mit Urlaubserlebnissen zu verknüpfen. Während Fasten im Alltag, beispielsweise durch Intervallfasten, zunehmend Verbreitung findet, bieten klassische Fastenarten wie das Buchinger-Fasten oder die Mayr-Kur stationäre Programme in spezialisierten Fastenhotels, Gesundheitshäusern und Fastenkliniken an."Gerade das Angebot an spezialisierten Kurhotels sowie Hotels, die sich durch uns oder gemeinsam mit uns zu Hotels mit zusätzlichem Betreuungsangebot für Fastende entwickeln wollen, darf gerne noch größer und auch facettenreicher werden", wünscht sich Frank Möller. FastenGurus strebt daher eine enge Zusammenarbeit mit Hotels und Urlaubspensionen an, um eine Brücke zwischen regelmäßigem Fasten und einem unterstützenden Umfeld in Urlaubsregionen zu schlagen.Über die Gründer- Andrea Chiappa: Heilfasten-Experte- Jan Kuhnert: Digitalisierungsberater für innovative Fastenkonzepte- Max Kuhnert: Digitalisierungs-Experte- Frank Möller: Mayr-Kur-ExperteGemeinsam bringen sie ihre vielfältigen Erfahrungen ein, um FastenGurus zu einer führenden Plattform für Fasteninteressierte zu machen.Pressekontakt:FastenGurus GmbHAndrea Ciro ChiappaE-Mail: info@fastengurus.deTelefon: +49 178-1395911Web: https://fastengurus.de/Original-Content von: FastenGurus GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178247/5948671