Losheim am See (ots) -Sie ist sehr begehrt. Aber warum gibt es überhaupt die kreisrunde, farbige Plakette auf dem hinteren Kennzeichen? Und was bedeuten Farben und Zahlen? Die KÜS erklärt, was es damit auf sich hat und was man über sie wissen sollte.In erster Linie dient die HU-Plakette dazu, dem Fahrzeugbesitzer und zum Beispiel auch der Polizei darüber Aufschluss zu geben, wann die nächste Hauptuntersuchung (HU) des Fahrzeugs fällig ist. Diese Information ist somit nicht nur in der Zulassungsbescheinigung Teil I des Fahrzeugs, sondern auch direkt auf dem hinteren Kennzeichen anhand der Plakette zu finden.Wie liest man die HU-Plakette korrekt?Die zweistellige Zahl in der Mitte der Plakette steht für das Jahr und die Zahl ganz oben für den Monat, in dem die nächste Hauptuntersuchung (HU) fällig wird. Ist also in der Mitte eine 25 und ganz oben eine 3 zu finden, so sollte die nächste HU im März 2025 erfolgen.Was sagt die Farbe der Plakette aus?An der Farbe der Plakette kann auf einen Blick erkannt werden, in welchem Jahr das Fahrzeug zur HU muss. Jedem Jahr ist eine bestimmte Farbe zugeordnet: Die Plaketten für 2025 sind orange, die für 2026 blau. Es folgen Plaketten in Gelb, Braun, Rosa und Grün. Diese sechs Farben wiederholen sich alle sechs Jahre in derselben Abfolge.Warum hat die Plakette einen schwarzen Balken am Rand?Der schwarze Balken am Rand der Plakette hilft dabei, den Monat der nächsten Hauptuntersuchung (HU) leichter zu erkennen. Er dient als Orientierungshilfe und ähnelt dem Zeiger einer Uhr: Zeigt der Strich in der Mitte des Balkens z. B. auf die Position 3 Uhr, bedeutet das, dass die HU im März fällig ist.Warum ist die HU-Plakette wichtig?Fahrzeuge sind in regelmäßigen Zeitabständen einer Hauptuntersuchung (HU) zu unterziehen, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Bei erstmals in den Verkehr kommenden Personenkraftwagen ist die erste Hauptuntersuchung zum Beispiel nach 36 Monaten fällig und alle weiteren Hauptuntersuchungen in einem Abstand von 24 Monaten. Ist das Gesamtergebnis der HU positiv, so kann die Plakette zugeteilt werden.Es ist ratsam, die nächste Fälligkeit der HU im Blick zu halten, sonst drohen beim Überziehen des Termins Strafen. Viele KÜS-Partner bieten dafür einen Erinnerungsservice an.