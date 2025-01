Weinfelden (ots) -Von A wie Architektur bis Z wie Zeitgenössische Kunst - die neue Flussreisen-Kollektion THEMEN '25 von Excellence widmet sich allem, was das Leben bereichert und schöner macht. Über 80 Fachleute teilen an Bord und an Land ihre Begeisterung für die schönen Künste, feine Küche oder grüne Natur. Die Flussliner der Excellence-Flotte werden zur Bühne für Konzerte und Comedy. Und auf den Bühnen Europas erleben Excellence-Gäste grosse Stars live.Festival-Flair an Bord und an Land. An Bord präsentiert Excellence prämierte Schweizer Comedians an den Comedy Cruises, den Bandleader Pepe Lienhard, den Cellisten Jodok Vuille, die Swing-Sounds der Sam Singers und die weltexklusiven Schleusenkonzerte. An Land erleben Excellence-Gäste internationale Musikstars live: Jonas Kaufmann an den Regensburger Schlossfestspielen, die grosse Mireille Mathieu in Paris, André Rieu in Köln und Budapest oder die Berliner Philharmoniker in Baden-Baden.Das Schöne sehen und verstehen. Mit Journalistinnen und Historikern entdecken Excellence-Gäste das Welterbe Europas, folgen den Ufern der Seine an die Wiege des Impressionismus, bestaunen Ikonen der Baukunst mit einem Guiding Architect. In der Excellence-Literaturlounge präsentieren Autoren an Bord ihre Texte, während draussen die Ufer vorbeiziehen. Am Rhein und in Flandern lädt Stylistin Luisa Rossi zur Tour de Couture durch Mode-Ateliers und kreative Fashion-Hotspots.Premiere für den ersten Handy-Filmkurs auf dem Fluss. Reise-Journalistin Katharina Deuber führt in Workshops von den Video-Grundlagen zum überzeugenden Reisefilm. Alles, was es dafür braucht: ein Smartphone, Freude am Filmen und eine fotogene Flussroute - von Basel nach Amsterdam und zurück auf der neuen Excellence Crown. Ihr Know-how für Social Media teilt Excellence-Botschafterin Manuela Leonhard auf der Themenreise "Rhein-Momente zum Teilen". Zwei Foto-Experten der Nikon School, Marc Lüthi und Stefan Tschumi, leiten 2025 die Fotografie-Workshops auf Seine und Rhône.Ab in die Natur! Maritime Lagunen am Mündungsdelta, naturbelassene Flussauen - mit Rangern und Natur-Guides durchstreifen Excellence-Gäste artenreiche Ufer und Küsten, u.a. im UNESCO-Geopark Djerdap unterwegs zur wilden Schönheit am Eisernen Tor, an den Kranichzügen und Seeadler-Revieren der Ostseeküste und im Nationalpark Lauwersmeer im wilden Friesland. Grüne Oasen von Wildwuchs bis Gartenkunst zeigt das Excellence-Team aus Botanikerinnen und Pflanzenkennern.Das Beste aus Küche & Keller. Die Sterneköche Kuchler & Heilemann eröffnen die Genuss-Saison mit einem Four-Hands-Dinner aus exquisiten Produkten. Martin Dalsass zelebriert seine mediterrane Cucina sincera im Frühling auf Rhein und Main. Ihre gesunde Mischung aus Koch-Workshops und Yoga bietet Dorrit Türck neu auf dem Rhein. Mit VINUM-Chefredaktor Thomas Vaterlaus geniessen Excellence-Gäste die Köstlichkeiten des Südens im Burgund und der Provence. Und in Destillerien am Oberrhein schulen sie mit Claudio Bernasconi und Philipp Bühler ihre feine Nase für Whisky und Gin.Über 80 Fachleute und Stars begeistern und inspirieren, liefern Hintergründe, begleiten Excellence-Gäste an Orte zum Staunen. Menschen wie diese:- Patricia Holland-Moritz - Die Schriftstellerin liest auf der Seine aus ihrem Paris-Roman.- Schreiber vs. Schneider - Das Kolumnistenpaar navigiert augenzwinkernd durch Beziehungskistchen.- Stefan Heilemann & Christian - Kuchler Sterneköche am Herd von Excellence.- Kevin Nobs - Streifzüge durchs Grün mit dem Botaniker.- Manuela Leonhard - Enthusiastische Smartphone-Fotografin und Social-Media-Fachfrau.- Marc Lüthi - Fluss-Perspektive mit dem Fotoexperten der Nikon School.- Dorrit Türck - Yoga auf dem Sonnendeck und Koch-Workshops mit der Yogalehrerin & Autorin.- Jodok Vuille - Der virtuose Starcellist geht auf Weekend-Tour mit der Excellence Baroness.- Pepe Lienhard - Der Grossmeister und seine besten Musiker an Bord.- Katharina Deuber - Smartphone-Videokurs mit der Reise-Journalistin.- Sven Epiney - Moderator und Küchenkenner an Bord.- Luisa Rossi - Auf Tour de Couture mit der Styling-Ikone.- Regula Esposito - Als Helga Schneider zweifellos die liebenswerteste "Züri-Schnurre"- Mireille Mathieu - Die Grand Dame des französischen Chansons, live im Pariser Olympia.- Elsbeth Gugger - Expertise von der langjährigen SRF-Niederlande-Korrespondentin.- Jonas Landolt - Mit dem Natur-Guide und Tier-Fotografen ins Reich der Seeadler.Alle Fachleute der Excellence Themenreisen 25- excellence.ch/fachleute (https://www.excellence.ch/unterwegs-mit-expertinnen-und-koennern)Themenreisen auf dem Fluss 2025, ab sofort buchbar auf- excellence.ch/themenreisen (https://www.excellence.ch/alle-reisen/themen-flussreisen)Den Katalog THEMEN 25 hier anschauen und bestellen:- excellence.ch/katalogeBildmaterial zum Downloaden (http://we.tl/t-4XEzqXspBA)(wetransfer)Pressekontakt:Bildmaterial, Reisearrangements für MedienschaffendeT +41 71 626 85 85, ahoi@excellence.chMedienkontaktStephan Frei, CEO Excellence - Reisebüro Mittelthurgau,CH-8570 Weinfelden, T +41 71 626 85 85, stephan.frei@mittelthurgau.chOriginal-Content von: Excellence - Reisebüro Mittelthurgau, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100018141/100927811