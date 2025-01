FREMONT, Kalifornien (ots) -Foxit (https://www.foxit.com/de/), ein führender Anbieter innovativer PDF- und eSignatur-Lösungen, freut sich, den Launch von Foxit AI bekanntzugeben. Die eigenständige, webbasierte KI-Plattform bietet branchenführende, dokumentenzentrierte KI-Funktionen für Nutzer aus unterschiedlichsten Branchen. Abrufbar unter http://ai.foxit.com definiert diese innovative Plattform die Art und Weise neu, wie Einzelpersonen und Organisationen ihre Dokumente verwalten und damit interagieren, und bietet beispiellose Flexibilität, Zugänglichkeit, Sicherheit und Effizienz.Das neu veröffentlichte Foxit AI ist eine leistungsstarke und eigenständige webbasierte KI-Plattform, die eine umfassende Palette an Funktionen bietet, unter anderem einen KI-gestützten Chat, Dokumentenanalyse, Zusammenfassungen, mehrsprachige Übersetzung, Textoptimierung und die Möglichkeit, mehrere Dokumente gleichzeitig zu analysieren. Durch die Kombination von intuitivem Design, geräteübergreifender Zugänglichkeit und nahtloser Integration in das erweiterte Foxit-Ökosystem ermöglicht Foxit AI User*innen verschiedener Branchen, Arbeitsabläufe zu optimieren, relevante Erkenntnisse zu gewinnen und die Produktivität zu steigern. Ob beim Vereinfachen komplexer juristischer Dokumente, Erstellen prägnanter Zusammenfassungen oder Übersetzen von Inhalten für ein globales Publikum - Foxit AI bietet eine effiziente, sichere und benutzerfreundliche Lösung für die Herausforderungen des modernen Dokumentenmanagements.Funktionen und Vorteile von Foxit AI:- KI-gestützter Chat - Für sofortige, dialogbasierte Hilfe bei dokumentenbezogenen Fragen, um beispielsweise bestimmte Klauseln in Verträgen schneller aufzufinden oder Textstrukturen zu klären.- Textoptimierungstools - Zum Überarbeiten von Texten mit anpassbarer Tonalität (z. B. professionell, informell) und Länge (z. B. kurz, mittel, lang), um unter anderem Inhalte für verschiedene Zielgruppen anzupassen, Kommunikationsmittel zu verfeinern oder E-Mails klarer und präziser zu gestalten.- Maximale Sicherheit - Gewährleistung von Datenschutz und Datensicherheit durch robuste Sicherheitsmaßnahmen und Einhaltung von Branchenstandards, um sensible Dokumente sicher zu verarbeiten und vor unbefugtem Zugriff zu schützen.- Dokumentenanalyse - Eingehende Analyse von Dokumenten zur Extraktion zentraler Erkenntnisse und Zusammenfassung von Inhalten, um z. B. Finanzberichte zu analysieren und wichtige Daten zu identifizieren, ohne das gesamte Dokument lesen zu müssen.- Erweiterte Zusammenfassung - Erstellung prägnanter Zusammenfassungen großer Dokumente oder bestimmter Abschnitte für einen schnellen Überblick, um z. B. Besprechungsnotizen zusammenzufassen und Informationen schnell einzusehen.- Rechtschreib- und Grammatikprüfung - Erstellung fehlerfreier und ansprechender Texte in Sekunden, indem z. B. Entwürfe und Berichte korrigiert und die Textqualität verbessert wird.- Texterläuterung - Vereinfachen komplexer oder technischer Sprache für ein besseres Verständnis (z. B. juristische oder technische Begriffe für Studenten oder Fachleute verständlicher machen).- Mehrsprachige Übersetzung - Textübersetzung in mehrere Sprachen zur Überwindung von Kommunikationsbarrieren (z. B. Marketingmaterialien an internationale Zielgruppen anpassen).- Analyse mehrerer Dokumente - Gleichzeitiges Überprüfen und Vergleichen mehrere Dokumente, um Zeit zu sparen (z. B. Verträge vergleichen oder mehrere Berichte in einer Sitzung analysieren).- Bild-zu-Text und Analyse - Hochladen von Bildern (JPEG, PNG usw.), um Erkenntnisse oder kontextbezogene Informationen zu extrahieren (z. B. Diagramme für Bildungszwecke analysieren oder Feedback zu grafischen Designs einholen).- Plattformübergreifende Zugänglichkeit - Webbasiertes Tool verfügbar auf Desktop-, Mobil- und Tablet-Browsern, auch ohne PDF-Editor-Lizenz (z. B. effizientes, geräteübergreifendes Arbeiten mit Cloud-basierten Funktionen).- Benutzerfreundliches Design - Intuitive Benutzeroberfläche mit Produkttouren und Echtzeit-Support (z. B. Funktionen einfach navigieren).- Skalierbarkeit auf Unternehmensebene - Beinhaltet administrativ kontrollierte Lizenzen und Compliance-Tools für den Einsatz in Organisationen (z. B. Zugänge verwalten und Sicherheit im Team oder Unternehmen gewährleisten)."Foxit AI wird für unsere Kund*innen ein Gamechanger sein, da es leistungsstarke Funktionen bietet, die das Dokumentenmanagement vereinfachen, Arbeitsabläufe optimieren und ihnen helfen, ihre Geschäftsziele effizienter zu erreichen. Durch die nahtlose Übersetzung von Inhalten oder das Überwinden typischer Herausforderungen, wie der Analyse komplexer Dokumente, ermöglicht Foxit AI Organisationen, smarter zu arbeiten und sich auf das wesentliche Geschäft zu konzentrieren", sagt Brian Osborne, Vice President of Business Development bei MNJ Technologies. "Für uns als Vertriebspartner stärkt Foxit AI unsere Position als vertrauenswürdiger Berater, da wir damit modernste Lösungen anbieten können, die perfekt auf die Bedürfnisse unserer Kund*innen abgestimmt sind. Dies ermöglicht es uns nicht nur, unsere Kundenbeziehungen zu vertiefen und unsere Position innerhalb der Accounts zu festigen, sondern eröffnet auch zusätzliche Umsatzchancen. Foxit bietet erstklassige Margen, was in Kombination zu unvergleichlichen Ergebnissen für unser Geschäft führt.""Foxit macht es sich zur Aufgabe, aktiv auf unsere Vertriebspartner*innen und Endkund*innen einzugehen, um ihre Bedürfnisse und Herausforderungen wirklich zu verstehen", sagt Evan Reiss, VP, Head of Marketing bei Foxit. "Foxit AI ist das direkte Ergebnis dieser Zusammenarbeit und wurde entwickelt, um nicht nur die Anforderungen der heutigen dynamischen Geschäftswelt zu erfüllen, sondern auch, um zukünftiges Wachstum und Erfolg zu unterstützen. Diese Ankündigung unterstreicht unser Engagement als Branchenführer, indem wir innovative, benutzerfreundliche, sichere und erschwingliche Lösungen anbieten, die User*innen und Partner*innen das Vertrauen geben, ihre Ziele erreichen zu können."Weitere Informationen zu Foxit AI unter: http://ai.foxit.com.Über FoxitFoxit ist ein führender Anbieter innovativer PDF- und eSignatur-Produkte und Dienstleistungen, mit denen Unternehmen ihre digitale Transformation vorantreiben und die Verwaltung von PDF-Dokumenten vereinfachen können. Die vielfältige Produktlinie, einschließlich Foxit PDF Editor und Foxit PDF Editor+, bietet User*innen mit benutzerfreundlicher Desktop-Software, mobilen Apps und Cloud-Diensten die Möglichkeit, ihre Produktivität zu steigern - von überall und auf jedem Gerät. Auch Softwareentwickler*innen binden Foxits innovative PDF-Technologie über leistungsstarke, plattformübergreifende Software Developer Kits (SDK) in ihre Anwendungen ein.Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in der ganzen Welt, inklusive den USA, Asien, Europa und Australien. Die Europazentrale befindet sich in Berlin. Mehr über Foxit erfahren Sie unter https://foxit.com/de/.Pressekontakt:Helena EngelbertP.E.R. Agency GmbH+49 30 6098 05-616helena.engelbert@per-agency.comOriginal-Content von: Foxit Europe GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143182/5948701