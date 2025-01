EQS-News: TRATON SE / Schlagwort(e): Sonstiges

TRATON hält Absatz im Jahr 2024 mit 334.200 Fahrzeugen trotz schwierigem Marktumfeld stabil München, 14. Januar 2025 - Die TRATON GROUP hat den Fahrzeugabsatz im Jahr 2024 in einem schwierigen Marktumfeld stabil gehalten. Insgesamt setzten die vier Marken Scania, MAN Truck & Bus, International (ehemals Navistar) und Volkswagen Truck & Bus - auf Basis vorläufiger Zahlen - 334.200 Fahrzeuge ab, ein leichter Rückgang von 1 % gegenüber dem Vorjahr (338.200). Fahrzeugabsatz der TRATON GROUP (Q4/GJ 2024 vorläufig): Q4 2024 Q4 2023 Delta GJ 2024 GJ 2023 Delta TRATON GROUP 88.800 88.700 0% 334.200 338.200 -1% davon vollelektrische Fahrzeuge 610 920 -34% 1.740 2.110 -18% - Scania Vehicles & Services 28.100 29.000 -3% 102.100 96.700 6% davon vollelektrische Fahrzeuge 80 60 35% 270 250 8% - MAN Truck & Bus 26.800 31.800 -16% 95.700 116.000 -18% davon vollelektrische Fahrzeuge 350 410 -15% 740 1.090 -32% - International Motors 23.800 20.700 15% 90.600 88.900 2% davon vollelektrische Fahrzeuge 150 390 -61% 610 670 -9% - Volkswagen Truck & Bus 10.100 7.500 36% 45.800 37.200 23% davon vollelektrische Fahrzeuge 20 50 -56% 120 100 22%

Prozentveränderungen basieren auf ungerundeten Werten Scania hat im Jahr 2024 mehr Fahrzeuge abgesetzt als im Vorjahr. Dies war insbesondere auf das weiterhin starke Marktumfeld in Südamerika zurückzuführen. Der Lkw-Absatz bei MAN Truck & Bus war von dem weiterhin schwachen Marktumfeld in Europa und insbesondere in Deutschland sowie von einem Modellwechsel im Jahresverlauf geprägt. Beim Bus-Absatz führten höhere regulatorische Anforderungen an die Softwaresysteme der Fahrzeuge in der Region EU27+3 zu Verzögerungen. International (ehemals Navistar) konnte in einem rückläufigen nordamerikanischen Lkw-Markt den Absatz 2024 im Vergleich zum Vorjahr leicht steigern. Dazu trug im Wesentlichen die gute Nachfrage nach mittelschweren Lkw bei. Der neue Antriebsstrang S13, der auf dem 13-Liter-Motor Common Base Engine (CBE) der TRATON GROUP basiert, stieß im Jahresverlauf auf ein großes Kundeninteresse. Nach anfänglichen Verzögerungen im Hochlauf des neuen Schulbusmodells verbesserte sich auch der Bus-Absatz im Jahresverlauf. Volkswagen Truck & Bus hat 2024 vor allem aufgrund der positiven konjunkturellen Entwicklung in Brasilien ein sehr starkes Absatzwachstum erzielt, sowohl bei Lkw als auch bei Bussen. Die TRATON GROUP wird ihren Geschäftsbericht 2024 am 10. März 2025 veröffentlichen. Kontakt Ursula Querette

