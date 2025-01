Köln (ots) -Besondere Momente verdienen besondere Aufmerksamkeit - Ad Alliance schaut genau hin und hat RTL Data mit einer Untersuchung beauftragt, lebensverändernde Ereignisse zu identifizieren und zu interpretieren für ein besseres Verständnis. Die tiefen Einblicke zu diesen Lebensmomenten und Empfehlungen, wie Marken diese Transformation des eigenen Ichs bzw. den Verlauf des gesamten Lebens passend begleiten können, fasst die Studie The Power of Life-changing Moments zusammen.Plötzlich ist alles andersMomente, die alles oder zumindest vieles verändern, können verschiedene Bereiche unseres Lebens betreffen - Beziehungen, Karriere, Gesundheit oder auch die persönliche Entwicklung. Jeder dieser Life-changing Moments ist einzigartig und wirkt sich häufig unmittelbar auf den Alltag aus. Gerade finanzielle, gesundheitliche und emotionale Veränderungen spielen eine entscheidende Rolle. In Deutschland erwarten insgesamt 12,63 Millionen Menschen in den nächsten 12 Monaten, dass sich ihre Lebensumstände verändern werden - das ist fast ein Fünftel der Gesamtbevölkerung (17,9%). Die Ergebnisse unserer Studie zeigen, dass 53 Prozent der Befragten im letzten Jahr einen solch lebensverändernden Moment erlebt haben. 88 Prozent (basierend auf qualitativer Fallzahl) geben an, dass sich diese Ereignisse langfristig ausgewirkt haben. Die Perspektive verändert sich, Einstellungen und Werte werden revidiert und Prioritäten verschoben. Man passt sein Leben den neuen Umständen an und ebenso die Produktpräferenzen. Dadurch ergeben sich vielzählige Chancen für die Markenkommunikation, denn entsprechend geschärft sind die Sinne für Botschaften, die zur neuen Lebenssituation passen, im besten Fall genau im passenden Moment die emotionale Verfassung adressieren. Vor allem Medien werden stärker genutzt, um sich von neuen Produkten inspirieren zu lassen (60%, +9%) oder um neue Anregungen zu bekommen (68%, +65%).Lars-Eric Mann, CMO Ad Alliance: "Die Studienergebnisse sind nicht einfach nur spannend, sondern liefern wichtige Insights, unseren Kunden zu helfen, relevante und wirkungsvolle Werbebotschaften zur richtigen Zeit an die richtige Zielgruppe zu adressieren. Wir sind überzeugt davon, dass diese tiefen Einblicke zu den veränderten Lebensumständen und die damit verbundenen Gewohnheiten wegweisend sind in der crossmedialen Mediaplanung."Den Wandel erfolgreich begleitenDie changing-moments sind individuell und vielfältig und für Marken eine Chance. Wenn das Leben auf den Kopf gestellt wird, ändert sich nicht nur die Perspektive, sondern auch Konsumgewohnheiten werden beeinflusst. Es wird deutlich, dass mehr Orientierung benötigt wird, man ist besonders offen für neue Botschaften, neue Umfelder und ebenso für neue Produkte und Marken ab. Ein verstärktes Augenmerk auf die Preisgestaltung ist keine Seltenheit, ebenso der Trend zu einem bewussteren Konsumverhalten, die Notwendigkeit, informierte Entscheidungen zu treffen rückt in den Vordergrund.Die Geburt von Kindern verändert beispielsweise massiv Gewohnheiten und Bedürfnisse. Der kleine Mensch rückt in den Mittelpunkt, was den Alltag betrifft und ebenso die Ausgaben in der Familie. Die Frage der Wohnsituation ist nur eine Frage der Zeit, ebenso die Absicherung für die Zukunft des Kindes, denn die bringt eine neue Verantwortung mit sich. Am liebsten gibt man Geld fürs Kind aus, allerdings agieren die jungen Eltern vorsichtig und preisbewusst, da die finanzielle Belastung nun eine andere ist. Ist Nachwuchs im Spiel muss die Zeit anders organisiert werden. Medien spielen eine wichtige Rolle, doch die Nutzung ist eine andere: Tagsüber bleiben nur kleine Zeithäppchen fürs Organisieren oder zum kurzen "Luftholen", wobei digitale Angebote eine wichtige Rolle spielen oder das Radio als Nebenbei-Medium (88%). Erst am Abend ist Zeit für Entspannung, die überwiegend vor dem Fernseher stattfindet (86%) oder mit einem guten Hörbuch (39%).Das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Deep Dive "Geburt". Um relevante Anknüpfungspunkte für Marken zu identifizieren, muss man tief in die jeweiligen Momente eintauchen. Ad Alliance und RTL Data erstellen sukzessive Deep Dives zu verschiedenen Life-changing Moments, die dem Markt auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden. "The Power of Life-changing Moments" ist die erste Studie dieser Art, adressiert viele Branchen und Situationen und lässt sich dadurch völlig flexibel und vielseitig anwenden. Studiendesign: Die Studie The Power of Life-changing Moments ist ein kombinierter Studienansatz aus qualitativem Research und Analysen aus best-for-planning (b4p) 2024 sowie den AGF Tools Reach Planner und AGF Scope. Für den qualitativen Teil wurden 53 Personen, die in den letzten 12 Monaten einen lebensverändernden Moment erlebt haben, via whats app-Community befragt, aufgeteilt in zwei Gruppen und zwei Befragungswellen April und Juni 2024.  