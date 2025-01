Aktionäre von D-wave Quantum, die nicht vor rund einer Woche ihre Anteilsscheine am Quantencomputerhersteller bei Kursen von rund 10 US$ verkauften, werden in den letzten Tagen ein paar graue Haare bekommen haben. Der Kurs der D-wave Quantum-Aktie ist in den letzten vier Handelstagen um über -60% eingebrochen. Die Aktie ging gestern mit ca. 3,80 US$ aus dem Handel. Ist die Hype-Blase rund um Quantencomputer geplatzt? Ein neues Rekordjahr Das kann ...

