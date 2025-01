Jeder der am stärksten frequentierten Flughäfen konnte im Vergleich zum Vorjahr ein Kapazitätswachstum verzeichnen

Wichtige Ergebnisse:

Vier der verkehrsreichsten Flughäfen befinden sich in Nordamerika, drei in Asien, zwei in Europa und einer im Nahen Osten.

Der Shanghai Pudong International Airport (PVG) verzeichnet mit einem beeindruckenden Kapazitätswachstum von 29 % im Vergleich zum Vorjahr den größten Zuwachs unter den Top 10.

Neu in den Top 10 sind seit 2019: Dallas Fort Worth International (DFW), Denver International Airport (DEN), Guangzhou Baiyun Airport (CAN) und Istanbul Airport (IST).



LONDON, Jan. 14, 2025, der führende Datendienstleister für die globale Reiseindustrie, hat heute sein jährliches Ranking der verkehrsreichsten Flughäfen der Welt für 2024 veröffentlicht.

Der Atlanta Hartsfield-Jackson International Airport (ATL) ist mit 62,7 Millionen Sitzplätzen weiterhin der am stärksten frequentierte Flughafen der Welt (internationale und inländische Kapazität). Die Gesamtkapazität des ATL ist im Vergleich zum Jahr 2023 um 2 % gestiegen, liegt aber immer noch knapp 1 % unter dem Niveau von 2019.

Der Dubai International Airport (DXB) belegt den zweiten Platz und ist zudem Spitzenreiter bei der internationalen Kapazität, die hier im Vergleich zum Vorjahr um 7 % auf 6,2 Millionen Sitze gestiegen ist. Mit 55,2 Millionen Sitzen (5 % mehr als 2023) liegt Tokio Haneda (HND) an dritter Stelle, gefolgt von London Heathrow (LHR) auf Platz vier.

London Heathrow Airport (LHR), mit 51,5 Mio. Sitzen an vierter Stelle, ist der verkehrsreichste Flughafen in Europa, gefolgt von Istanbul (IST) und Paris Charles de Gaulle (CDG).

In den USA erreichen die Flughäfen Dallas Fort Worth (DFW) und Denver International (DEN) mit einem Kapazitätszuwachs von 18 % bzw. 24 % die Plätze fünf und sechs in der Rangliste.

Chinas Guangzhou Baiyun International (CAN) und Shanghai Pudong International Airport (PVG) belegen die Plätze 7 und 9, während sich Chinas Luftfahrtkapazität weiter von den Auswirkungen der weltweiten Pandemie erholt. PVG ist mit einem Kapazitätswachstum von 29 % der am schnellsten wachsende Top-10-Flughafen und rückte von Platz 15 im vergangenen Jahr auf Platz 9 vor.

Der Flughafen Istanbul (IST) verbesserte sich auf den achten Platz und gewinnt damit als globales Drehkreuz immer mehr an Bedeutung.

John Grant, Chefanalyst von OAG, erklärte:

"Angesichts des Wachstums in allen Regionen der Welt spiegeln die zehn verkehrsreichsten Flughäfen einmal mehr die starke Erholung des Luftfahrtsektors in den letzten zwei Jahren wider. Von der positiven Entwicklung in Dallas Fort Worth und Guangzhou bis hin zur jüngsten raschen Kapazitätserholung in Shanghai Pudong - Airlines bieten trotz der Lieferkettenprobleme in der Zeit nach der Pandemie weiterhin neue Strecken und Dienste an."

Die vollständige Rangliste und die Methodik stehen auf der Website der OAG zur Verfügung.

Über OAG

OAG ist ein führender Datendienstleister für die globale Reiseindustrie und bietet eine branchenweit einmalige zentrale Quelle für Angebots-, Nachfrage- und Preisdaten.

Medienanfragen: pressoffice@oag.com

Die wichtigsten Trends: