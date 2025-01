Bitcoin und Ethereum: Experte sieht klare Signale für eine Rallye

Bitcoin hat in den letzten Tagen eine bekannte Kursbewegung gezeigt. Nach einem kurzen Fall unter 90.000 US-Dollar erholte sich der Kurs schnell und liegt jetzt bei rund 96.600 US-Dollar. Analysten wie Crypto Rover sprechen von einer typischen Liquiditätsfalle: Erst werden Long-Positionen liquidiert, bevor es wieder nach oben geht. Bei 97.000 US-Dollar könnten als nächstes Short-Positionen im Fokus stehen.

Bitcoin Chart mit der der Liquiditätsfalle, Quelle: Coinmarketcap

Historische Daten zeigen, dass solche Bewegungen in früheren Zyklen oft vor größeren Rallyes auftraten. Auch der Verlauf zu Beginn der Jahre 2017 und 2021 sieht ähnlich aus. Damals startete das Jahr mit Rücksetzern, bevor es zu einem deutlichen Kursanstieg kam. Ein ähnliches Szenario scheint sich auch 2025 abzuzeichnen.

Technische Muster deuten auf neue Höhen hin

Mehrere Indikatoren sprechen dafür, dass die Konsolidierungsphase von Bitcoin bald enden könnte. Der "Bitcoin Cycle Profit Indicator" zeigt, dass der aktuelle Zyklus noch weit von einem Hoch entfernt ist. Auch die historischen Daten der letzten Halvings stützen diese Einschätzung. Auf den Charts sind zudem bullische Muster wie symmetrische Dreiecke und ein großes "Bull Flag" zu erkennen. Dieses Muster deutet auf ein langfristiges Kursziel von bis zu 170.000 US-Dollar hin.

Die jüngsten Kursbewegungen zeigen außerdem, dass Bitcoin erfolgreich wichtige Unterstützungszonen verteidigt. Die Formationen zeigen den Experten, dass der nächste größere Schritt nach oben nicht mehr weit sein könnte.

Ethereum und Altcoins bereiten sich vor

Ethereum zeigt ebenfalls eine starke Entwicklung. Nach einem erfolgreichen Retest früherer Widerstandszonen scheint die Kryptowährung bereit, die Altcoin-Saison anzuführen. Auch die gesamte Kryptomarktkapitalisierung entwickelt sich positiv. Sollte sie in Richtung acht Billionen US-Dollar wachsen, könnten Altcoins besonders stark profitieren.

Ethereum Ausbruch, Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=HkPd9itM-bA

Besonders kleinere Projekte und Meme-Coins könnten in dieser Phase massive Kursgewinne erzielen. Der Altcoin-Markt wirkt aktuell noch unterbewertet, was das Potenzial für große Bewegungen in den nächsten Wochen erhöht. Das zeigen auch die Investitionen in Wall Street Pepe ($WEPE), welche mittlerweile schon 47,7 Millionen US-Dollar

Optimistische Aussichten trotz Rückschlägen

Die aktuellen Daten und Muster zeigen Parallelen zu früheren Zyklen, die in deutlichen Anstiegen mündeten. Bitcoin scheint sich auf die nächste große Rallye vorzubereiten, während auch Ethereum und Altcoins von der Marktbewegung profitieren könnten. Renditeorientierte Investoren suchen vermehrt kleine Projekte mit der Möglichkeit, im Bullrun ein x100 zu landen. Auch Wall Street Pepe steht kurz vor der nächsten Preiserhöhung, welche noch viele als Buchgewinn bis zum Start mitnehmen wollen. Mit einem aktuellen Preis von 0,00036647 US-Dollar pro Token und einer geplanten Erhöhung in 24 Stunden wächst das Interesse rasant.

I see green. I feel green. I am green. pic.twitter.com/zLlafKGOkz - Wall Street Pepe (@WEPEToken) January 12, 2025

Das Projekt bietet nicht nur den klassischen Hype eines Memecoins, sondern auch echte Anreize für Investoren. Durch ein attraktives Staking-Programm werden Belohnungen von aktuell 27 Prozent pro Jahr für die ersten drei Jahre versprochen. Bereits 30 Milliarden der verfügbaren Token befinden sich im Staking, was den freien Handel vorerst begrenzt. Diese Knappheit könnte den Preis beim ICO weiter anheizen, da gestakte Coins erst sieben Tage nach dem Start verfügbar sind, was für Preisstabilität sorgt.

Wall Street Pepe verfolgt zudem eine klare Mission. Im Gegensatz zu vielen 08/15-Memecoins positioniert sich das Projekt als Community für Kleinanleger. Ziel ist es, sich gemeinsam gegen die Marktmanipulation großer Wale zu stellen. Das Motto "Gemeinsam sind Frösche stark!" spricht insbesondere Anleger an, die sich eine stärkere Position am Markt erhoffen.

Hier Teil der Wall Street Pepe Army werden.

Angesichts der aktuellen Marktlage, in der Meme-Coins und speziell der Pepe-Sektor zuletzt deutliche Verluste hinnehmen mussten, könnte Wall Street Pepe frischen Wind in das Segment bringen. Analysten sehen in $WEPE das Potenzial, den nächsten Hype auszulösen - mit Rendite-Chancen, die laut Experten bis zu 100-fach sein könnten.

Der Presale bietet Käufern die Möglichkeit, sich frühzeitig zu günstigen Konditionen zu positionieren. Die Token können mit Ethereum, USDT oder per Bankkarte erworben werden. Die Plattform setzt auf Transparenz und bietet zusätzliche Features wie Handelssignale und Marktanalysen, um Investoren bestmöglich zu unterstützen.

Wall Street Pepe Token kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.