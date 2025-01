Essen (ots) -Ab Februar 2025 startet DEICHMANN erneut die Suche nach der "Fittesten Grundschule Deutschlands". Nach dem großen Erfolg der Premiere im vergangenen Jahr geht die Aktion für Gesundheit und Fitness bei Grundschulkindern in die nächste Runde. Grundschulen aus ganz Deutschland können sich erneut um den Titel bewerben. Die Initiative des Essener Familienunternehmens hat das Ziel, Kinder auf spielerische Weise zu mehr Bewegung zu animieren. Auch in diesem Jahr dürfen sich teilnehmende Grundschulen auf ein abwechslungsreiches Bewegungsprogramm sowie die Chance auf attraktive Geldpreise und Gewinne freuen.Gemeinsam für mehr Bewegung! Kinder und Jugendliche bewegen sich weltweit viel zu wenig - das bestätigt auch der Kindergesundheitsbericht 2024 der Stiftung Kindergesundheit. In Deutschland erreichen lediglich 10,8 Prozent der Mädchen und 20,9 Prozent der Jungen die von der WHO empfohlenen 60 Minuten Bewegung pro Tag.* DEICHMANN unterstützt dieses Ziel der WHO mit seinem bundesweiten Wettbewerb "Deutschlands fitteste Grundschule", um frühzeitig dem Bewegungsmangel bei Kindern entgegenzuwirken. "Wir wissen, dass viele Kinder sehr viel Zeit mit Handys und Computerspielen verbringen. Darum wollen wir erreichen, dass Bewegung wieder ein selbstverständlicher Bestandteil des Tagesablaufs auch von Kindern wird", sagt Heinrich Deichmann, Verwaltungsratsvorsitzender der DEICHMANN SERund 27.000 Schülerinnen und Schüler aus 140 Grundschulen haben an der ersten Aktion im vergangenen Jahr teilgenommen und dabei über 350.000 Sporteinheiten gesammelt - ein beeindruckendes Zeichen für mehr Bewegung und Gesundheit bei Kindern. Beeindruckt von diesem großen Engagement der Kinder und Lehrkräfte, hofft DEICHMANN nun darauf, in diesem Jahr noch mehr Schulen zur Teilnahme zu motivieren. Im vergangenen Jahr kam die Siegerschule aus Rohr in Niederbayern. Und wer ist in diesem Jahr am fittesten? Die Neuauflage der Initiative startet im Februar 2025 und läuft bis zum 31. Mai 2025.Bewegung mit Spaß und tollen Preisen: "Deutschlands fitteste Grundschule"Alle Grundschulen in Deutschland sind eingeladen, mitzumachen. Das speziell für Kinder entwickelte Programm lässt sich leicht in den Unterricht integrieren und setzt auf die Freude der Schülerinnen und Schüler an Bewegung - sei es in der Sporthalle, im Klassenzimmer oder auf dem Schulhof. Jede und jeder kann mitmachen: Der Schwierigkeitsgrad lässt sich individuell anpassen. Zugleich stellt das Programm eine Unterstützung der Lehrkräfte dar, da sie als Anregung umfangreiches Material erhalten. Dies zeigen auch die zahlreichen positiven Reaktionen vom letzten Jahr. "Vielen Dank für das tolle Konzept, das uns auch bei unseren weiteren Sportveranstaltungen begleiten wird," so die Rückmeldung eines Lehrers. Durch das Sammeln und Hochladen von Bewegungseinheiten nehmen die Schulen nach erfolgter Anmeldung am Wettbewerb teil. Im vergangenen Jahr war dabei besonders die kreative Umsetzung durch die Schulen beeindruckend - von der großen Schul-Olympiade bis hin zur Aktion mit dem Schulhund. Die treibende Kraft waren dabei auch besonders die Kinder. "Die Schüler sind so motiviert und wollen unbedingt gewinnen," berichtete eine Lehrerin.Am Ende winken attraktive Preise: Der Gesamtsieger erhält den Titel "Deutschlands fitteste Grundschule", 5.000 Euro und einen Parcours für den Schulhof. Die Zweit- und Drittplatzierten gewinnen 3.000 bzw. 1.500 Euro. Zudem werden die drei besten Schulen in jedem Bundesland mit je 500 Euro ausgezeichnet.Und so geht's!Über die "DEICHMANN bewegt"-Website können sich Grundschulen in ganz Deutschland einfach und schnell registrieren und teilnehmen. Das von Experten entwickelte Bewegungsprogramm besteht aus kurzen, effektiven Einheiten von rund zehn Minuten, die flexibel in den Unterricht integriert werden können. Über einen Zeitraum von vier Wochen fördern die Übungen Beweglichkeit, Kraft, Ausdauer und Gemeinschaft und sind für jedes Fitnesslevel geeignet. Ob Hüpfen, Laufen oder Einheiten zur Balance - das Programm setzt auf Bewegung, Spaß und soziale Interaktion und soll zu einer gesunden und aktiven Lebensweise für die junge Generation beitragen.Einfache Registrierung und Durchführung: Nach der Anmeldung erhalten Schulen alle notwendigen Materialien sowie Zugang zu einem Online-Dashboard, über das Lehrkräfte die gesammelten Einheiten ihrer Schüler eintragen können.Mit der Initiative zeigt DEICHMANN, dass das Unternehmen weit mehr als Schuhe bietet. Es setzt sich aktiv für das Wohl von Menschen ein - ob Kundinnen und Kunden, Mitarbeitende oder Menschen in Not. "DEICHMANN bewegt" motiviert Kinder zu mehr Bewegung und unterstützt sie dabei, ein gesünderes Leben zu führen. "Das Unternehmen muss dem Menschen dienen" lautet das Leitbild des Familienunternehmens. 