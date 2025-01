Köln (ots) -Anlässlich des Internationalen Tages des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus widmet die Sendung mit der Maus dem jüdischen Maler Felix Nussbaum eine besondere Ausgabe - und setzt dabei sein lang verschollenes Drehbuch "Pit und Peggs Traumreise" erstmal als Lachgeschichte um. Die Sendung wird am Sonntag, den 26. Januar um 9:30 Uhr im Ersten und um 11:30 Uhr bei KiKA laufen sowie ab dem 26. Januar in der ARD Mediathek abrufbar sein.In dieser besonderen Ausgabe der Sendung mit der Maus geht es um einen Stolperstein und die Geschichte des Menschen, an den er erinnert: an Felix Nussbaum. Denn Felix Nussbaum ist einer von vielen, an deren Schicksal die im Bürgersteig eingelassenen Gedenktafeln erinnern. Er war nicht nur Maler, sondern auch einer der Millionen Juden, die in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt und ermordet wurden. "Als ich das Thema im Felix-Nussbaum-Haus in Osnabrück entdeckte, dachte ich sofort an die Sendung mit der Maus. Die Geschichte dieses Malers ist es wert, erzählt zu werden - stellvertretend für die Millionen anderer", betont Autorin Renate Bleichenbach.Felix Nussbaums Drehbuch "Pit und Peggs Traumreise" als LachgeschichteMaus-Reporterin Clarissa begibt sich auf die Spuren seines Schicksals und schaut sich die einzelnen Etappen seines Lebens an. Autor Clemens Gersch erklärt: "Wir haben die ganz konkreten Orte aufgesucht, an denen Felix gelebt hat. Vor allem der Besuch seiner vielen Verstecke in Brüssel hat uns tief berührt und in die Historie eintauchen lassen. Diese Unmittelbarkeit wollen wir in den Sachgeschichten transportieren".Die Sendung greift auch ein besonderes Projekt von Felix Nussbaum auf: Gemeinsam mit seinem Freund Michael Loewen hat er lange vor dem zweiten Weltkrieg ein Drehbuch für einen Trickfilm konzipiert. Realisiert wurde es leider nie. Als das Drehbuch über das Felix-Nussbaum-Haus in Osnabrück beim WDR landete, kam dem Maus-Team die Idee: "Filmemachen - das können wir doch!". Und so wurde das Drehbuch zum ersten Mal in einer Lachgeschichte zum Leben erweckt. In der Geschichte begeben sich die Figuren Pit und Pegg auf eine Traumreise, die das eine oder andere Abenteuer für sie bereithält."Es war eine Herausforderung, anhand der vorliegenden Skizzen und Beschreibungen des Drehbuchs einen Animationsfilm zu produzieren, der der Vision von Felix Nussbaum so nah wie möglich kommt. Dazu haben wir uns an dem Animationsstil der Zeit und der Farbpalette orientiert, die er in seinen Gemälden verwendet hat", beschreibt Redakteur Jens Opatz. Die Sendung begleitet den Prozess der Entstehung des Trickfilms von den ersten Illustrationen bis hin zum Unterlegen von Musik und Geräuschen. Und zeigt schließlich den vollendeten Film "Pit und Peggs Traumreise" 90 Jahre nach Erstellung des Drehbuchs.Auch in der Maus zum Hören lernen die Kinder an diesem Tag in der Folge "Erinnern" Felix Nussbaum kennen. Die Folge läuft ab 6 Uhr morgens im Mausradio und ist in der ARD Mediathek und überall, wo es Podcasts gibt, verfügbar.Hinweis der Redaktion: Die Sendung mit der Maus ist ein Angebot für Grundschulkinder und ihre Familien. Diese Ausgabe anlässlich des Internationalen Tages des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus enthält historische Darstellungen, die den Zweiten Weltkrieg und den Holocaust thematisieren. Wer meint, dass dieses Thema für seine Kinder noch nicht geeignet ist, muss an diesem Sonntag nicht auf die Maus verzichten. In der ARD Mediathek steht eine Extrafassung der Sendung ohne historischen Bezug zur Verfügung.Akkreditierte Journalistinnen und Journalisten können sich die Spezial-Sendung mit der Maus bereits im Vorführraum der WDR Presselounge unter www.presse.wdr.de anschauen.Redaktion: Nils Wohlfarth (WDR) / Jens Opatz (WDR)www.wdrmaus.deBildmaterial finden Sie unter www.ard-foto.dePressekontakt:WDR KommunikationTel.: 0221 220 7100Email: Kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5948803