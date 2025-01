Linz (www.anleihencheck.de) - Gestern hat das Tschechische Statistikamt die Inflationsdaten veröffentlicht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der Verbraucherpreisanstieg habe sich noch zum Jahresende beschleunigt. Die Inflationsrate in Tschechien sei im Dezember auf 3% gestiegen. Dies stelle einen weiteren Anstieg nach 2,8% im Oktober und November dar. Im Monatsvergleich seien die Preise jedoch um 0,3% gesunken. Gleichzeitig sei die durchschnittliche Inflationsrate 2024 veröffentlicht worden, die bei 2,4% liege. Noch in 2023 habe die durchschnittliche Inflationsrate bei 10,7% gelegen. Treiber der Inflation seien im vergangenen Jahr vor allem die Dienstleistungspreise gewesen. Sowohl die Schätzungen der Tschechischen Nationalbank als auch die der meisten Analysten hätten für Dezember von einer Inflation von 3,3% ausgegangen. ...

