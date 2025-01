London (www.fondscheck.de) - Mit einem Nettoneuvermögen von 33,2 Mrd. USD konnten europäische ETFs ihre Mittelzuflüsse im Dezember erneut steigern und erreichten den höchsten Monatswert des Jahres 2024, so die Experten von Vanguard in ihrem aktuellen ETF-Marktbericht.Insgesamt hätten Anlegerinnen und Anleger 29,1 Mrd. USD in Aktien-ETFs und 4,6 Mrd. USD in Anleihe-ETFs investiert. In einem bemerkenswerten Jahr für den europäischen ETF-Markt hätten sowohl Aktien- als auch Anleihe-ETFs in jedem Monat des Jahres 2024 Nettozuflüsse ausgewiesen, mit einem Nettoneuvermögen von 278,1 Mrd. USD habe der europäische ETF-Markt seinen bisherigen Rekord von 191 Mrd. USD aus dem Jahr 2021 deutlich übertroffen. ...

