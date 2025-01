Die Lufthansa hält an ihren Plänen zur Übernahme von ITA Airways fest. Dafür scheint sie auch allen Grund zu haben, denn es wurden einmal mehr sehr positive Effekte in Aussicht gestellt. In Zukunft soll die italienische Airline einen Ergebnisbeitrag in dreistelliger Millionenhöhe liefern und damit nach Swiss zur zweitgrößten ausländischen Tochter im Firmenkonglomerat avancieren.Dies stellte Lufthansa-Chef Carsten Spohr in einem Interview mit der "FAZ" in Aussicht. Als Zeitrahmen für derartige Effekte stellt die Lufthansa ...

Den vollständigen Artikel lesen ...