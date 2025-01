Hamburg/ Kopenhagen (ots) -NOVASOL, einer der führenden Vermittler von Ferienhäusern in Europa, stellt eine umfassende Studie zum deutschen Ferienhaus-Markt vor. In einer Online-Umfrage, die das Meinungsforschungsinstitut Publicis 2024 durchführte, wurden 2.000 deutsche Urlauber im Alter von 25 bis 75 Jahren zu ihrem Reiseverhalten befragt.Eine zentrale Erkenntnis ist, dass für 42 Prozent der Befragten Deutschland das bevorzugte Reiseziel ist. Jeder fünfte Deutsche verbringt seinen Jahresurlaub in einem Ferienhaus, was die wachsende Beliebtheit dieser Unterkunftsart unterstreicht. Im Detail zeigt die Umfrage, dass 21 Prozent der Befragten jährlich ein Ferienhaus mieten und 10 Prozent dies alle zwei Jahre tun.Die Gründe für die Wahl eines Ferienhauses sind vielfältig: 57 Prozent der Teilnehmer nennen eine eigene Unterkunft am Urlaubsort als entscheidendes Kriterium, gefolgt von mehr Privatsphäre (56 Prozent) und der Möglichkeit, selbst zu kochen (49 Prozent). Auch die größere Flexibilität, die ein Ferienhaus bietet (49 Prozent), und der kostengünstige Aufenthalt (47 Prozent) sind wichtige Faktoren, die zur Entscheidung für diese Art der Unterkunft beitragen. Dies verdeutlicht das enorme Potenzial des deutschen Ferienhausmarktes.Zum Serviceangebot von NOVASOL gehört ein automatisch inkludiertes Sicherungspaket, das Stornierungsoptionen und eine Best-Preis-Garantie umfasst. Flexibilität ist dabei ein zentraler Faktor für die Kunden, weshalb der Ferienhausanbieter verschiedene Buchungsmöglichkeiten bereitstellt.Das Portfolio von NOVASOL umfasst über 50.000 private Urlaubsdomizile in 18 europäischen Ländern, davon 10.000 in Dänemark und 1.300 auf Mallorca. Neben einfachen Ferienwohnungen gehören dazu auch luxuriöse Villen mit Pool, Unterkünfte mit Sauna oder Whirlpool sowie Vitalhäuser, die sich besonders für Aktivurlauber eignen. Die Vielfalt des Angebots deckt unterschiedliche Bedürfnisse ab und bietet für jeden Geschmack und jedes Budget passende Optionen - von gemütlichen Ferienwohnungen bis hin zu exklusiven Villen.Pressekontakt:Isabell KendziaEHRENBERG SØRENSEN KommunikationNOVASOL@ehrenbergsoerensen.com+49 (0) 172 52 66 150Original-Content von: Novasol, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16535/5948825