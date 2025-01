Lund, Schweden (ots/PRNewswire) -Watersprint AB, ein führender Anbieter von hochmoderner UVC-LED-Wasserdesinfektionstechnologie, freut sich, die Übernahme sämtlicher Vermögenswerte von Acuva Technologies, einschließlich des geistigen Eigentums, nach dem kürzlich erfolgten Konkurs von Acuva bekannt zu geben. Acuva Technologies, ein kanadisches Unternehmen, das für seine patentierte IntenseBeam-Technologie bekannt ist, hat sich mit seinen fortschrittlichen, energieeffizienten UVC-LED-Wasserreinigungssystemen weltweit einen Namen gemacht.Die strategische Übernahme wird Watersprint ermöglichen, weiterhin die innovativen Wasseraufbereitungsprodukte herzustellen, auf die sich die Kunden von Acuva verlassen haben."Diese Übernahme stärkt die Position von Watersprint auf dem globalen Wasseraufbereitungsmarkt. Durch die Aufnahme der Technologie von Acuva in unser Portfolio sind wir noch besser gerüstet, um die vielfältigen Bedürfnisse unserer Kunden in den globalen Märkten der Hausanschluss- oder Entnahmepunktsysteme sowie in vielen OEM-Anwendungen wie Flaschenabfüllung, Wasserspender und Wohnmobilmärkte zu erfüllen", so André Carlsson, CEO bei Watersprint.Übernahme der KundenbetreuungWatersprint setzt sich dafür ein, das Vertrauen und die Loyalität der Acuva-Kunden zu erhalten, und verpflichtet sich, einen nahtlosen Übergang zu gewährleisten. Ziel ist es, die Produktion und Versorgung mit den benötigten Produkten aufrechtzuerhalten."Ich freue mich sehr, dem Watersprint-Team beizutreten und die innovativen Lösungen, für die Acuva bekannt ist, weiter voranzutreiben", erklärt Babak Adeli, ehemaliger Vice President of Research and Development bei Acuva. "Es ist erfreulich zu erleben, wie die Erfolge von Acuva in Watersprint weiterleben."Eine Zukunft mit Innovation und WachstumAls Unternehmen, das Pionierarbeit in der UVC-LED-Wasserdesinfektionstechnologie geleistet hat, wird die in Schweden ansässige Firma Watersprint diese Übernahme dazu nutzen, um in Europa und Nordamerika weiter zu expandieren."Wir freuen uns, die Tradition der Innovationen von Acuva fortzuführen und ihre Angebote in unser breiteres Portfolio zu integrieren", berichtet Tove Janzon, Chair of the Board. "Diese Akquisition erweitert nicht nur das Produktportfolio von Watersprint, sondern bringt auch eine moderne, ergänzende Technologie sowie einen neuen Kundenstamm mit. Außerdem freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit den erfahrenen Mitarbeitenden von Acuva, die in unser qualifiziertes Team bei Watersprint wechseln."Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.watersprint.com oder kontaktieren Sie uns:CEO André CarlssonMobil: + 46 726 010301E-Mail: andre.carlsson@watersprint.comInformationen zu WatersprintWatersprint ist ein Wegbereiter für hochwertige UVC-LED-Wasserdesinfektionssysteme. Das 2013 im schwedischen Lund gegründete Unternehmen wird von der Überzeugung getragen, dass jeder Mensch Zugang zu sauberem Wasser haben sollte. Heute ist Watersprint ein innovatives Technologieunternehmen, das die Welt mit modernster UVC-LED-Technologie revolutioniert.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2595588/Watersprint_Logo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2595589/5110262/Acuva_by_Watersprint_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/watersprint-ab-erwirbt-vermogenswerte-von-acuva-technologies-302348668.htmlOriginal-Content von: Watersprint AB, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178262/5948837