Mit Eva Longoria, Camille Cottin und Kim Go Eun an seiner Seite beginnt ein spannendes Abenteuer, bei dem die einzigartigen Kaffees von Nespresso eine geheimnisvolle Spurensuche auslösen.

A Media Snippet accompanying this announcement is available by clicking on this link.

VEVEY, Schweiz, Jan. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nespresso läutet das Jahr mit einem spannenden Auftakt ein und bringt George Clooney als "Detective George" zurück auf die Leinwand. Begleitet wird der globale Markenbotschafter von Eva Longoria, Camille Cottin und Kim Go Eun, die als Star-Ensemble im neuen geheimnisvollen TV-Spot glänzen. Die Kampagne stellt Nespressos exquisite Kaffeeauswahl als wahre Schätze mit unvergesslichem Geschmack in den Mittelpunkt und entfaltet eine unterhaltsame "Whodunit"-Erzählung in elegantem Setting.

Der amüsante, zugleich spannende Film entführt die Zuschauer:innen in das Setting eines luxuriösen Zuges, in dem ein fesselndes Rätsel entfacht. Eine glamouröse Erbin, dargestellt von Camille Cottin, meldet einen mysteriösen Diebstahl - jedoch nicht ihrer Diamanten oder Perlen, sondern ihrer kostbaren Nespresso-Kaffeekapseln. Zum Glück ist Detective George zur Stelle, um Ermittlungen aufzunehmen. Während er Hinweise sammelt und eine verdächtige Riege von Charakteren ins Visier nimmt, führen ihn die Spuren schließlich in die Küche des Zuges. Die Spannung steigt, und alle fragen sich: Wer steckt hinter dem Raub? Ist es die Chefköchin, gespielt von Eva Longoria? Oder die Sous-Chef, gespielt von Kim Go Eun?

Mit Witz und unerwarteten Wendungen lädt der Spot dazu ein, gemeinsam mit Detective George das Rätsel zu lösen - in einer gelungenen Kombination aus Humor, Charme und Eleganz, ganz wie die Marke Nespresso selbst. Die Kampagne gewährt einen verlockenden Einblick in die Welt von Nespresso, wo jede Tasse Kaffee zu einer Reise voller Geheimnisse und unvergesslichem Geschmack wird.

Hier geht es zum 60-sekündigen Spot

Hier geht es zum 30-sekündigen Spot

Hinter den Kulissen der Dreharbeiten sagte George Clooney: "Dreharbeiten mit Nespresso machen immer großen Spaß, und gerade diese Kampagne war dank des Drehbuchs und der Besetzung wirklich unglaublich unterhaltsam. Es war das erste Mal, dass ich mit meiner langjährigen Freundin Eva gearbeitet habe. Sie und Kim bildeten das perfekte kulinarische Duo, um mich zu überlisten. Beide brachten eine lebendige Energie ans Set und harmonierten perfekt miteinander. Es war auch großartig, wieder mit Camille zusammenzuarbeiten. Sie verleiht jeder Rolle stets eine besondere Raffinesse, die hier perfekt zur Geltung kam."

Eva Longoria ergänzt: "Nespresso-Kampagnen sind immer ikonisch, vor allem wegen der erstklassigen Besetzung, und ich freue mich sehr, jetzt ein Teil der Familie zu sein. Der Dreh dieser Kampagne war eine riesige Freude, dank des humorvollen Drehbuchs und der tollen Chemie zwischen uns. Ich kenne George schon lange, aber dieses Projekt war unsere erste gemeinsame Arbeit. Es war ein echtes Vergnügen, mit ihm, Kim und Camille am Set zu sein."

Über ihre Rückkehr zu Nespresso sagte Camille Cottin: "Ich bin überglücklich, wieder mit George Clooney zusammenzuarbeiten und Teil dieser neuen Nespresso-Kampagne zu sein. Mit ihm und zwei äußerst talentierten Frauen an meiner Seite in den legendären Cinecittà-Studios in Rom zu drehen, war einfach wunderbar. Ich habe die Zeit mit dem gesamten Team sehr genossen."

"Es erfüllt mich mit großem Stolz, Teil dieser globalen Kampagne zu sein", sagte Kim Go Eun. "Mit einer so hervorragenden Besetzung zu arbeiten, war eine tolle Erfahrung, und es hat uns viel Spaß gemacht, dieses Drehbuch zum Leben zu erwecken. Detective George zu überlisten war definitiv ein Highlight! Lachen war während der gesamten Dreharbeiten - sowohl am Set als auch abseits davon - allgegenwärtig. Die Zusammenarbeit mit Nespresso ist stets eine Freude, und diese Erfahrung war etwas ganz Besonderes."

Der Spot wird weltweit am 15. Januar Premiere feiern, um sowohl Kaffeeliebhaber:innen als auch Fans filmischer Erzählkunst zu begeistern. Das Mysterium entfaltet sich zudem für Konsument:innen auf Online-Plattformen, in sozialen Medien und in Nespresso Boutiquen im Laufe des gesamten Jahres 2025.

