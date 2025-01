München (ots) -Die neue Ratewoche bietet jede Menge Comedy-Power, guten Geschmack und perfekte Körperbeherrschung, wenn Moderator Kai Pflaume seine prominenten Gäste fragt: "Wer weiß denn sowas?" Bei der Beantwortung der oftmals kuriosen Quizfragen können sich die Stars glücklicherweise auf die kompetente Unterstützung durch die Ratefüchse Bernhard Hoëcker und Elton verlassen.Im Schnitt sechs Minuten am Tag verbringen in Deutschland laut Erhebung von 2022 ...?a) Männer mit klassischer Hausarbeitb) Menschen ab 65 Jahren mit Video- und Computerspielenc) Jugendliche in ihrer Freizeit mit LesenFolgende Rate-Duelle erwarten die Zuschauer in dieser Woche:· Schillerstraßen-Duell: Annette Frier ist eine der erfolgreichsten und vielseitigsten Schauspielerinnen und Comediennes Deutschlands. Derzeit ist sie in "Feste & Freunde - Ein Hoch auf uns!" im Kino zu erleben. Gemeinsam mit ihrer "Wer weiß denn sowas?"-Duellgegnerin, der Komikerin, Autorin und Therapeutin Cordula Stratmann, spielte sie vor 20 Jahren in der legendären Impro-Show "Schillerstraße". Bei der Beantwortung der kniffligen Quizfragen ist etwas Improvisationstalent sicher von Vorteil.· Kuchen-Duell: Der Star-Konditor Christian Hümbs ist seit 2013 Juror bei "Das große Backen". Seit 2015 unterstützt ihn die Konditormeisterin Bettina "Betty" Schliephake-Burchardt bei der Bewertung von Desserts, Kuchen und Torten der Show-Teilnehmer. Das wird sicher ein süßes, geschmackvolles Rateduell.· Comedian-Duell: Seit den 90ern unterhält Atze Schröder seine Fans mit seinem Ruhrpott-Slang. Mit seinem Lockenkopf und der klassischen Fliegerbrille tourt er noch bis zum Sommer 2025 als "Der Erlöser" durch Deutschland. Zuvor trifft er im "Wer weiß denn sowas?"- Studio zum lustigen Ratewettkampf auf Comedy-Kollegen Simon Gosejohann.· Schauspielerinnen-Duell: 1966 startete Uschi Glas ihre Schauspielkarriere und auch 2025 steht sie wieder vor der Kamera. Demnächst sieht man sie in der ARD-Komödie "Wir vier und der Enkeltrick", in der sie als Witwe Irene auf einen Trickbetrüger reinfällt. Vorab quizzt sie noch fröhlich bei "Wer weiß denn sowas" mit der Schweizer Schauspielerin Sunnyi Melles, die zuletzt in der ARD-Serie "Die Zweiflers" die Rolle der Mimi Zweifler übernahm.· Tanz-Duell: Isabel Edvardsson schwingt als Profitänzerin seit der ersten Folge im Jahr 2006 bei "Let's Dance" das Tanzbein. Ihre Kollegin Kathrin Menzinger nahm erstmals 2015 an der Show teil. Bevor 2025 die 18. Staffel startet, wollen die beiden Profis bei "Wer weiß denn sowas?" herausfinden, wer das nötige Rhythmusgefühl für das rutschige Quiz-Parkett hat.Die "Wer weiß denn sowas?"-Woche im Überblick:Montag, 20. Januar Annette Frier | Cordula StratmannDienstag, 21. Januar Betty Schliephake-Burchardt | Christian HümbsMittwoch, 22. Januar Atze Schröder | Simon GosejohannDonnerstag, 23. Januar Uschi Glas | Sunnyi MellesFreitag, 24. Januar Isabel Edvardsson | Kathrin MenzingerHätten Sie gewusst, dass ...Menschen ab 65 Jahren in Deutschland im Schnitt sechs Minuten am Tag mit Video- und Computerspielen verbringen?Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen."Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk."Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas"Wer weiß denn sowas?" in der ARD Mediathek: https://www.ardmediathek.de/daserste/wer-weiss-denn-sowasPressekontakt:Fotos über www.ard-foto.dePressekontakt:Agnes Toellner, ARD-Programmdirektion, Presse und InformationTel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.debibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbHTel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5948882