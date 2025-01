Berlin (ots) -Die Nitratbelastung des Grundwassers in Deutschland ist seit Jahren anhaltend hoch. An mehr als jeder vierten Messstelle wird der Trinkwasser-Grenzwert von 50 mg Nitrat pro Liter Grundwasser überschritten. Nährstoffüberschüsse aus der Landwirtschaft bilden die Hauptursache für Nitrat im Grundwasser und treiben in überdüngten Regionen auch die Wasserpreise für Verbraucherinnen und Verbraucher hoch.Am Donnerstag, den 16. Januar, soll auf der Agrarministerkonferenz der Bundesländer in Berlin trotzdem über eine massive Abschwächung des Wasserschutzes beraten werden. Die DUH und Greenpeace protestieren deshalb vor dem Tagungsort, der Landesvertretung Baden-Württemberg, gegen die Verwässerung des Grundwasserschutzes und für wirksame Regeln zum Trinkwasserschutz.Für Interviews und O-Töne stehen Expertinnen und Experten vor Ort zur Verfügung. Die Aktion eignet sich besonders für Foto- und Filmredaktionen.Teilnehmende:- Reinhild Benning, Expertin für Agrarpolitik DUH- Christiane Huxdorff, Agrarexpertin GreenpeaceDatum:Donnerstag, 16. Januar 2025 um 9 UhrOrt:Haupteingang der Landesvertretung Baden-Württemberg, Tiergartenstraße 15, 10785 BerlinPressekontakt:Kontakt Greenpeace:0171 6035529, christiane.huxdorff@greenpeace.orgDUH-Newsroom:030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.deOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22521/5948877