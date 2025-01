Billund, Denmark (ots/PRNewswire) -Handlungsorientiertes Lernen hilft, Selbstvertrauen zu entwickeln. Doch nur die Hälfte aller Schülerinnen und Schüler kann diese Erfahrungen im naturwissenschaftlichen Unterricht machen, zeigt ein neuer LEGO® Bericht zum Schulunterricht. LEGO® Education Naturwissenschaften will das ändern.Heute, kündigt LEGO® Education sein neues Lernkonzept LEGO® Education Naturwissenschaften an, das Lehrkräften helfen soll, mehr Schülerinnen und Schülern handlungsorientiertes Lernen anzubieten. LEGO Education Naturwissenschaften bietet über 120 spannende, auf die Lehrpläne zugeschnittene Lerneinheiten aus dem Bereich Natur und Technik sowie fertige Unterrichtspräsentationen, die Naturwissenschaften und Technik für Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler lebendig machen (Klasse 1-7 bzw. Altersgruppe 5-11+ Jahre).Die interaktive Multichannel-Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.multivu.com/lego/9312551-en-lego-education-science-hands-on-learningKritisches Denken und ein Verständnis für naturwissenschaftliche Konzepte und Praktiken werden in Zukunft immer wichtiger. Der Bericht über den Stand der Motivation im Unterricht, eine von LEGO Education in Auftrag gegebene Umfrage, ergab, dass 45 Prozent der Lernenden, die ein naturwissenschaftliches Fach als eines ihrer "am wenigsten beliebten" Fächer nannten, es als "zu schwer" bezeichneten. 37 Prozent empfanden sich in dem Fach als "schlecht". Bemerkenswert ist, dass 58 Prozent der Lernenden Mädchen waren, was die anhaltende MINT-Lücke unterstreicht.Diese Ergebnisse unterstreichen die Notwendigkeit den naturwissenschaftlichen Unterricht neu zu gestalten, um ihn für Lernende und Lehrende inklusiver zu gestalten. Neben dem Verständnis wissenschaftlicher Konzepte spielt das naturwissenschaftliche Lernen auch eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung von Fähigkeiten wie kritischem Denken, Problemlösung, Zusammenarbeit und Kreativität. Alle Lernenden sollten gute Ergebnisse in naturwissenschaftlichen Fächern erzielen können. Gemeinsam mit Pädagogen möchte LEGO Education dies in die Realität umsetzen."Die Wissenschaft lehrt uns, neugierige Fragen zu stellen, um die Welt um uns herum zu verstehen", sagt Victor Saeijs, Präsident bei LEGO Education. "Wenn Schülerinnen und Schüler denken, dass sie in dem Fach nicht gut sind oder es meiden, riskieren wir, eine ganze Generation von Innovatoren und Problemlösern zu verlieren. Wir wollen Ihr Engagement als Pädagogen unterstützen, um Schülerinnen und Schüler für eine qualitativ hochwertige naturwissenschaftliche Bildung zu begeistern."Mit LEGO Education erhalten Lehrkräfte alles, was sie brauchen, um Schülerinnen und Schüler sofort für wissenschaftliche Phänomene zu begeistern und die Kreativität und Problemlösungsfähigkeiten der Lernenden durch handlungsorientiertes Lernen zu fördern. Die Unterrichtseinheiten sind abgestimmt auf deutsche Lehrpläne und lassen sich ganz einfach in den Unterricht einbinden.Jede Lerneinheit beginnt mit einer großen Frage, um Neugier zu wecken und zum Erkunden anzuregen. Gleichzeitig werden naturwissenschaftliche Grundsätze aus der realen Welt damit verknüpft, um ein tieferes Verständnis zu ermöglichen. Die Schülerinnen und Schüler können verschiedene Lösungswege finden, wichtige Fragen stellen und mit ihren Mitschülern zusammenarbeiten. Die Sets sind für die gemeinsame Nutzung durch bis zu vier Schüler konzipiert, wobei jede Schülerin und jeder Schüler eine aktive Rolle im Unterricht hat. Dies unterstützt unterschiedliche Lernfähigkeiten und fördert die Kooperations- und Kommunikationsfähigkeiten."Es war inspirierend zu sehen, welche Begeisterung und Kreativität meine Schülerinnen und Schüler entwickelten", erzählt Jill Snodgrass, Lehrerin für Mathematik und Naturwissenschaften an der Kernan Trail Elementary School in Florida, USA, die das neue Konzept mit ihrer Klasse getestet hat. "Durch das haptische Arbeiten mit LEGO Steinen wird das Verständnis der Schülerinnen und Schüler gefestigt, die so abstrakte Konzepte mit greifbaren Ergebnissen verbinden können. Sie freuten sich so, als sie ihr Modell in der Stunde fertigstellten, besonders als die Klapperschlange mit ihrem rasselnden Schwanz Raubtiere abwehrte. Das Zusammenarbeiten und der Spaß waren das absolute Highlight des Tages."Handlungsorientiertes Lernen erleichtert allen Schülerinnen und Schülern das Lernen. Dem Bericht zufolge können jedoch nur 55 Prozent der Schüler weltweit diese Erfahrungen im naturwissenschaftlichen Unterricht machen. LEGO Education Naturwissenschaften sorgt für Aha-Momente bei allen Lernenden, unterstützt die Lehrkräfte und bindet die gesamte Klasse durch praxisnahen, auf Teamarbeit ausgelegten Unterricht ein. Über 3.000 Schülerinnen und Schüler in über 100 Klassen haben das neue Lernkonzept während der Entwicklungsphase getestet."Eine der wichtigsten Aufgaben, die Pädagogen haben, ist es, unseren Schülerinnen und Schülern eine lebenslange Liebe zum Lernen zu vermitteln", betonte Andrew Sliwinski, Leiter der Produktentwicklung bei LEGO Education. LEGO Education Naturwissenschaften unterstützt Pädagogen auf der ganzen Welt auf völlig neuartige Weise dabei, den naturwissenschaftlichen Unterricht mit fertigen Lerneinheiten und hochwertigen, wiederverwendbaren LEGO Steinen und Hardware lebendig zu machen. Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, wie die Schülerinnen und Schüler diese Lernerfahrungen machen können."LEGO Education Naturwissenschaften wird ab August 2025 ausgeliefert. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: LEGOeducation.com/science.Über LEGO Education Naturwissenschaften- Enthält über 120 Lerneinheiten, Lehrermaterialien und sorgfältig ausgewählte LEGO Bausteine und Hardware, die handlungsorientiertes Lernen unterstützen.- Bietet Materialien für den Einstieg, Lerneinheiten, Lehrplanbezüge, Moderationsnotizen und unterrichtsfertige Präsentationen über die Online-Plattform Lehrerportal.- Die Lehrkräfte können die Lerneinheiten nach Klassenstufen (ca. 40 Einheiten pro Set) oder auf andere Weise abgestimmt auf ihre Lehrplananforderungen flexibel auswählen.- Ausgelegt für die Nutzung durch bis zu vier Lernende pro Set, um die Zusammenarbeit und die Motivation zu fördern.- Erhältlich in drei verschiedenen Sets nach Altersgruppe. Bitte wenden Sie sich an Ihren LEGO Education Händler für vollständige Preise und Verfügbarkeit.- LEGO Education Naturwissenschaften Set Klasse 1-2- 277 LEGO Steine- 1 doppelter Motor- USB-Ladekabel- Bauanleitungen- LEGO Education Naturwissenschaften Klasse 3-4- 335 LEGO Steine- 1 doppelter Motor- 1 Steuerung- 2 Verbindungskarten- USB-Ladekabel- Bauanleitungen- LEGO Education Naturwissenschaften Klasse 5-7- 424 LEGO Steine- 1 einzelner Motor- 1 doppelter Motor- 1 Steuerung- 1 Farbsensor- 3 Verbindungskarten- USB-Ladekabel- BauanleitungenÜber den Bericht über den Stand der Motivation im Unterricht der Naturwissenschaften Eine weltweite Umfrage, bei der über 6.000 Lehrkräfte, Eltern, Schülerinnen und Schüler der Klassen 1-7 von LEGO Education befragt wurden. Zu den Märkten gehören Australien, Deutschland, Südkorea, Großbritannien und die USA. Gesamtumfang der Stichprobe: 6.650, darunter 2.400 Lehrkräfte, 2.000 Eltern, 2.000 Schülerinnen und Schüler (im Alter von 5 bis 14 Jahren) und 250 Bildungsverwaltungsfachkräfte in den USA. Die Umfrage wurde vom 15. Mai 2024 bis zum 15. Juni 2024 durchgeführt.Laden Sie den Bericht hier herunter. Die wichtigsten Ergebnisse:- Nur ein Drittel (37 Prozent) der Eltern und die Hälfte (52 Prozent) der weltweit befragten Lehrkräfte in naturwissenschaftlichen Fächern sind der Meinung, dass sich Schüler für Naturwissenschaften begeistern.- Die Mehrheit der Lehrkräfte in naturwissenschaftlichen Fächern (73 Prozent) hat das Gefühl, die Schülerinnen und Schüler nicht für Naturwissenschaften motivieren zu können.- Die meisten der befragten Lehrkräfte für naturwissenschaftliche Fächer und Eltern gaben an, dass der naturwissenschaftliche Unterricht Neugier, kritisches Denken und Problemlösungsfähigkeiten fördert - Fähigkeiten, die im Unterricht und darüber hinaus wichtig sind.- Lernende, die handlungsorientierte Lernerfahrungen machen können, haben 1,5-mal mehr Selbstvertrauen beim Erlernen von Naturwissenschaften als andere.- Drei von vier Lehrkräften für Naturwissenschaften, die handlungsorientierte Lernmethoden nutzen, sind der Meinung, dass diese Methodik bessere Prüfungsergebnisse und Noten fördert.Über LEGO Education Wir bei LEGO Education wollen Ihnen für den täglichen Unterricht das Material bereitstellen, das Ihnen und Ihren Schülerinnen und Schülern ein herausragendes motivierendes Lernerlebnis bietet, das so viel Spaß macht wie noch nie. Als Teil der LEGO Gruppe sind wir ein zukunftsorientiertes Team aus Pädagoginnen und Pädagogen und Innovatoren, die seit 45 Jahren Lernerlebnisse, die Spaß machen, auf der Basis von LEGO Steinen entwickeln, spielerisches Lernen ermöglichen und an den Lehrplänen orientierte Lernergebnisse für die 1.-7. Klasse fördern. LEGO und das LEGO Logo sind Warenzeichen der LEGO Gruppe. ©2025 The LEGO Group.