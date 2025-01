Berlin (ots) -Der europäische Online-Broker XTB beginnt das neue Börsenjahr mit einem besonderen Tagesgeldangebot: Neukunden erhalten 4,0 Prozent p.a. auf das nicht investierte Guthaben auf ihrem Verrechnungskonto. "Wir möchten, dass Anlegerinnen und Anleger ihr Geld im wahrsten Sinne des Wortes arbeiten lassen können, auch wenn sie nicht in Wertpapieren engagiert sind. Warum sollten sie erstklassige regelmäßige Zinserträge nicht auch bei ihrem Online-Broker erhalten? Wir bieten ihnen für ihr Erspartes sogar den aktuell höchsten Zinssatz an", erklärt Jens Chrzanowski, Deutschland-Chef von XTB.So belegt XTB mit seinem Angebot aktuell den ersten Platz beim Tagesgeldvergleich der renommierten Finanzberatung FMH: Der Guthabenzins von 4,0 Prozent gilt für die ersten 90 Tage nach Eröffnung eines XTB-Kontos, anschließend beträgt er aktuell 1,55 Prozent. Wer über ein in US-Dollar geführtes XTB-Konto verfügt, erhält anfangs sogar 4,3 Prozent p.a. (später 2,0 Prozent). "Die mittlerweile über eine Million Kunden, die XTB weltweit vertrauen, wissen, dass wir für jeden Anlegertypus das richtige Instrument für die Geldanlage haben. Selbst wenn jemand etwa aufgrund des Marktumfelds der Börse einmal zeitweise fernbleiben oder noch auf eine perfekte Investitionsgelegenheit warten möchte, sollte er die Möglichkeit haben, sein Vermögen anwachsen zu lassen. Das ist, was wir mit unserem Slogan 'Where your money works' meinen. Damit beweisen wir zudem, dass Anleger gute Zinserträge durchaus auch von ihrem Online-Broker erhalten können - und dass auch Anhänger regelmäßiger Renditen sehr gut bei uns aufgehoben sind", so Jens Chrzanowski weiter.Die Verzinsung funktioniert wie bei klassischen Tagesgeldangeboten: Das Kapital auf dem Verrechnungskonto wird automatisch nach dem aktuellen Zinssatz verzinst, solange es nicht in einer Wertpapiertransaktion gebunden ist. Der Zinssatz wird monatlich dem Handelskonto gutgeschrieben. Es ist keine Maßnahme von Seiten des Kunden erforderlich, da der Zinssatz automatisch für alle Kunden mit nicht angelegtem Kapital aktiviert wird. Zudem ist kein Mindest- oder Höchstbetrag an freien Mitteln erforderlich.Über XTBXTB ist ein globales FinTech-Unternehmen, das Privatanlegern über eine innovative Online-Investitionsplattform und die XTB Mobile App sofortigen Zugang zu den Finanzmärkten auf der ganzen Welt bietet. Das 2004 in Polen gegründete Unternehmen unterstützt weltweit rund 1,2 Millionen Kunden bei der Verwirklichung ihrer Trading-Ambitionen.XTB engagiert sich für die kontinuierliche Weiterentwicklung der Online-Investmentplattform, die Kunden den Handel mit über 5.900 Instrumenten ermöglicht, darunter Aktien, ETFs, CFDs auf Währungspaare, Rohstoffe, Indizes, Aktien, ETFs und Kryptowährungen. Mit der kürzlichen Einführung eines langfristigen passiven Anlageprodukts - den Anlageplänen - können unsere Kunden nun das Wachstumspotenzial von ETFs ausschöpfen und ihre Portfolios effektiv diversifizieren. In den wichtigsten XTB-Märkten bieten wir Zinssätze für nicht investierte Gelder an, so dass die Anleger ihr Geld einsetzen und davon profitieren können, auch wenn sie nicht aktiv investieren.Die XTB-Online-Plattform ist nicht nur eine erstklassige Adresse für Investitionen, sondern auch für Marktanalysen und Bildung. Sie bietet eine umfangreiche Bibliothek mit Lehrmaterial, Videos, Webinaren und Kursen, um Kunden zu helfen, bessere Investoren zu werden, unabhängig von ihrer Handelserfahrung. Das Kundendienstteam bietet Unterstützung in 18 Sprachen und ist rund um die Uhr per E-Mail, Chat oder Telefon erreichbar.In über zwei Jahrzehnten Tätigkeit auf den Finanzmärkten hat XTB weltweit 12 Niederlassungen gegründet, darunter in Polen, Großbritannien, Deutschland, Rumänien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Slowakei, Portugal, Frankreich und Chile.Seit 2016 sind die Aktien von XTB an der Warschauer Börse notiert. Das Unternehmen wird von den größten Aufsichtsbehörden der Welt reguliert: der Financial Conduct Authority, der polnischen Finanzaufsichtsbehörde, der Cyprus Securities & Exchange Commission und der Financial Services Commission.Pressekontakt:Sascha Grundmannnewskontor - Agentur für KommunikationGraf-Adolf-Straße 2040212 DüsseldorfTel.: +49 (0) 211 / 863 949-21E-Mail: sascha.grundmann@newskontor.deOriginal-Content von: XTB, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172482/5948918