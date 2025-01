Boston (www.anleihencheck.de) - 2025 kann offenbar einiges schiefgehen, so Benoit Anne, Anleiheexperte bei MFS Investment Management.Bei einer internen Umfrage unter MFS IM-Portfoliomanagern für Anleihen zu den größten Risiken in diesem Jahr sei das Ergebnis überraschend gewesen:Insgesamt hätten ihre Portfoliomanager 25 verschiedene Risikofaktoren genannt, über die sie nachgedacht hätten. So würden das makroökonomische Risikomanagement und die Volatilität wahrscheinlich auch in der kommenden Zeit wichtige Themen bleiben. Zu den am meisten genannten Risikofaktoren würden neue Inflationsrisiken, die Auswirkungen eines globalen Handelskriegs, die Geopolitik und eine mögliche Krise in der Eurozone gehören. ...

