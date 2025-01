Frankfurt (www.fondscheck.de) - First Private Investment Management verstärkt sein Führungsteam mit Deputy CEO Alexander Preininger, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der 49-Jährige verantwortet ab sofort die Bereiche Business Development und Strategie. Der zusätzliche geplante Aufstieg in die Geschäftsführung der First Private unterliegt der Genehmigung der BaFin. Tobias Klein bleibt als CEO für Portfolio Management und Research verantwortlich. Preininger wird zukünftig eng mit Richard Zellmann zusammenarbeiten, der als Geschäftsführer die Bereiche Sales und Marketing der FP Gruppe leitet. Thorsten Wegner ist unverändert Geschäftsführer für IT, Personal, Fondsadministration, Organisation und Compliance. Als CIO steuert Martin Brückner die Anlagestrategien der Investmentboutique. ...

