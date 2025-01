Die Bären haben sich bei den Porsche Vorzüge in den vergangenen 1 ½ Jahren richtig ausgetobt. Die Marktkapitalisierung wurde halbiert und die Aktionäre büssten mehr als 50 Mrd. Euro an Vermögen ein. Doch den Bären beginnt nun die Munition auszugehen.Die Porsche AG (DE000PAG9113) hat inzwischen die Hälfte ihrer Marktkapitalisierung verloren, seit dem Top im Mai 2022. Wirft man einen Blick auf das operative Geschäft, so hat sich der Umsatz in der Zwischenzeit jedoch nicht verringert, sondern sogar leicht erhöht. Was sich jedoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...