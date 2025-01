Ausblick für Mittwoch - USA Inflationszahlen als Highlight der Woche

Werbung







Wie am Montag bekannt gegeben wurde, wird das Pharmaunternehmen Johnson & Johnson künftig den Arzneimittelhersteller Intra-Cellular Therapies übernehmen. Das auf die Behandlung von psychologischen und neurologischen Erkrankungen spezialisierte Unternehmen ist vor allem bekannt für das Medikament CAPLYTA®, dem einzigen in den USA zugelassenen Medikament für bipolare Störungen I und II, welches ebenfalls für die Behandlung von Schizophrenie eingesetzt wird. Mit der Übernahme des Unternehmens sichert sich Johnson & Johnson nun die Verkaufsrechte. Allein durch den Verkauf des Medikamentes verspricht sich Johnson & Johnson jährliche Spitzenumsätze von mehr als fünf Milliarden US-Dollar. Der Übernahmepreis von Intra-Cellular Therapies soll dabei 132 US-Dollar pro Aktie betragen und liegt somit rund 39 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag. Insgesamt liegt der Kaufpreis damit bei rund 14,6 Milliarden US-Dollar. Die Intra-Cellular Therapies Aktie legte in Folge im vorbörslichen NASDAQ-Handel knapp 35 Prozent zu und näherte sich mit einem Kurs von 128,75 US-Dollar dem Angebotspreis an. Der Aktienkurs der Johnson & Johnson Aktie blieb mit 142,17 US-Dollar hingegen nahezu unverändert. Die Übernahme stellt eine weitere Expansion des Pharmaunternehmens da, nachdem im April bereits die Übernahme des Medizintechnik-Unternehmens Shockwave Medical angekündigt wurde.















Quelle: HSBC