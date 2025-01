Die CTS-Eventim-Aktie kann am Dienstag überraschend um +5% anspringen. Doch was steckt hinter dem plötzlichen Kurssprung? Und sollten Anleger jetzt diese Kaufsignale nutzen? Positive Analysteneinschätzung Am Dienstag hat UBS-Analyst Olivier Calvet den Aktionären von CTS Eventim einen Kurssprung beschert. In seiner Studie lobte er die stabile Nachfrage sowie die weiter steigenden Preise im Markt für Konzerttickets, wovon der MDAX-Konzern massiv profitieren ...

