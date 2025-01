Zürich (ots) -localsearch erklärt in der Themen-Serie "Digitales 1x1 für KMU", wie Algorithmen funktionieren und wie sie Unternehmen unterstützen.Nichts funktioniert in der digitalen Welt ohne einen Algorithmus - von Suchmaschinen über Marketingkampagnen bis hin zur Cybersicherheit. "Jede Aufgabe hat ihren eigenen Algorithmus", sagt das Team von localsearch, führender Marketing- und Werbepartner für kleinere und mittlere Unternehmen (KMU) in der Schweiz.Algorithmen sind also unverzichtbar. Doch was ist ein Algorithmus und wo kommt er zum Einsatz?Wie funktioniert ein Algorithmus?Vereinfacht gesagt nimmt ein Algorithmus grosse Datenmengen, verarbeitet sie und liefert ein Ergebnis. Der Ablauf ist hier immer gleich. "Ob es darum geht, die passenden Informationen zu finden oder Kundenbedürfnisse besser zu verstehen - Algorithmen (https://www.presseportal.de/pm/125003/5933306) helfen dabei", erklären die Experten von localsearch.Im Alltag gibt es viele Berührungspunkte mit Algorithmen:- Suchmaschinen: Sie analysieren riesige Datenmengen und liefern Ergebnisse zu einer Anfrage.- Soziale Medien: Algorithmen bestimmen, welche Inhalte Nutzer sehen.- Online-Shops: Sie empfehlen passende Produkte.- Cybersicherheit: Algorithmen schützen Systeme vor Bedrohungen wie Viren.- Datenanalyse: Sie helfen, Muster in grossen Datenmengen zu erkennen.- KI-Systeme: Algorithmen sind die Basis für künstliche Intelligenz (https://www.presseportal.de/pm/125003/5907955), wie in Chatbots oder Sprachassistenten.Mit localsearch die bestmögliche Unterstützung für KMUFür KMU bieten Algorithmen viele Möglichkeiten, den Arbeitsalltag zu erleichtern und Wettbewerbsvorteile zu nutzen. Zum Beispiel, um potenzielle Kunden zu erreichen. Werbeanzeigen (https://www.presseportal.de/pm/125003/5897803) wie die von localsearch werden automatisch denjenigen Nutzern angezeigt, die am ehesten Interesse an den angebotenen Dienstleistungen oder Produkten haben.Algorithmen sind quasi unsichtbare Helfer, die Abläufe im Hintergrund optimieren. localsearch unterstützt KMU dabei, diese Technologien für sich zu nutzen. Egal, ob bei der Kundengewinnung, der Werbung (https://www.presseportal.de/pm/125003/5866991) oder der Optimierung des Geschäftsbetriebs.Über localsearchlocalsearch (Swisscom Directories AG) ist ein Schweizer Unternehmen, das KMU beim digitalen Marketing unterstützt. Es bietet Buchungsplattformen (local.ch, search.ch, renovero.ch), Beratung und innovative Lösungen, um Unternehmen auf dem digitalen Markplatz professionell zu präsentieren und Kunden zu gewinnen.Pressekontakt:localsearch (Swisscom Directories AG)Stefan Wyss, Head of CommunicationsT +41 58 262 76 82stefan.wyss@localsearch.chOriginal-Content von: localsearch, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/125003/5948970