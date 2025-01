Berlin/Köln/Essen (ots) -Die Rolle der Medien beim heftig umstrittenen Thema Migration steht im Mittelpunkt des 2. CIVIS Mediendialogs, der am Donnerstag, 23. Januar 2025, von 16:30 Uhr bis 19:00 Uhr live im Internet übertragen wird.Unter dem Motto: "Alles Migration? Agenda Setting und der Druck auf die Demokratie" werden namhafte Expertinnen unter anderem diese Fragen diskutieren: Welche Verantwortung haben Journalistinnen und Journalisten im Diskurs um Flucht und Einwanderung - einem Diskurs, der viele Menschen umtreibt und eng mit dem Erstarken von Populismus und Extremismus verbunden ist? Berichten journalistische Formate zu wenig, zu vorsichtig und verharmlosend? Oder konzentrieren sie sich im Gegenteil zu oft auf Migration beziehungsweise Probleme, die diese mit sich bringen kann, und vernachlässigen dabei die Chancen durch Zuwanderung oder/und andere Themen - zum Beispiel Klimakrise, Wohnungsmangel oder Pflegenotstand -, die ebenso relevant sind, aber wesentlich weniger polarisieren? Und wie frei sind Medienschaffende bei ihrem Agenda Setting angesichts der Tatsache, dass Migration oft heftigen Streit in der Politik und zuverlässig Stürme auf Social Media auslöst?Die Veranstaltung wird von Nayla Fawzi, Professorin für Kommunikationswissenschaften am Institut für Publizistik an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, mit einer Keynote eröffnet. Im Anschluss diskutieren Shakuntala Banerjee, Leiterin der ZDF-Hauptredaktion Politik und Zeitgeschehen, Christiane Hoffmann, Erste Stellvertretende Regierungssprecherin, Dr. Julia Reuschenbach, Politikwissenschaftlerin am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin, Jona Teichmann, Programmdirektorin beim Deutschlandradio, und Jennifer Wilton, Chefredakteurin der Tageszeitung DIE WELT. Moderator ist Leonard Novy, Journalist und Direktor des Instituts für Medien- und Kommunikationspolitik.Die CIVIS Mediendialoge sind eine Kooperation der CIVIS Medienstiftung für Integration und kulturelle Vielfalt in Europa und der Stiftung Mercator. Sie widmen sich jeweils hochaktuellen Themen an der Schnittstelle von Medien, Politik und Gesellschaft.Der Livestream, bei dem online mitdiskutiert werden kann, beginnt um 16:30 Uhr hier: Link (https://www.civismedia.eu/mediendialog/livestream-dialog/)Alles zum 1. CIVIS Mediendialog finden Sie hier: Link (https://www.civismedia.eu/mediendialog/erster-dialog/bericht-dialog/)Folgen Sie CIVIS auf Facebook (https://www.facebook.com/civismediaprize) | Instagram (https://www.instagram.com/civis_medienstiftung/) | X (https://twitter.com/CIVISPreis) | YouTube (https://www.youtube.com/@civis_media)CIVISdialog AllesMigration Demokratie Livestream Journalismus civismedienstiftung stiftungmercatorPressekontakt:CIVIS Medienstiftungfür Integration und kulturelle Vielfalt in EuropaFerdos Forudastan+49 221 2775870 | info@civismedia.eu | www.civismedia.euOriginal-Content von: CIVIS Medienstiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60510/5948969