Bitcoin-Kurs erholt sich: Ist der Boden erreicht?

Die Volatilität am Kryptomarkt bleibt hoch. Nachdem der Bitcoin-Kurs gestern kurzzeitig unter die psychologisch wichtige 90.000-Dollar-Marke gefallen war, zeigt sich heute ein völlig anderes Bild. Die größte Kryptowährung der Welt hat sich schnell erholt und notiert aktuell wieder bei über 96.000 Dollar. Die Frage, die sich viele Anleger stellen: War das der Tiefpunkt, oder bleibt die erwartete Rallye für 2025 aus und die Korrektur nimmt ihren Lauf?

Seitwärtsbewegung dominiert weiter

Bitcoin befindet sich seit Ende November in einer Seitwärtsbewegung. Die 90.000-Dollar-Marke bildet dabei eine wichtige Unterstützungszone, während das Allzeithoch von 108.000 Dollar das obere Ende dieser Range markiert. Ein weiterer Widerstand liegt bei 102.000 Dollar.

Die gestrige Korrektur bot erneut eine Möglichkeit für Anleger, günstiger einzusteigen. Wie in den letzten Monaten wurde die Unterstützungszone bei 90.000 Dollar erfolgreich verteidigt. Solche wiederholten Tests einer Unterstützungsmarke erhöhen jedoch langfristig die Wahrscheinlichkeit, dass diese irgendwann durchbrochen wird - es sei denn, ein starker bullisher Impuls verändert das Bild.

Ein solcher Impuls könnte in wenigen Tagen kommen: Am 20. Januar tritt Donald Trump sein Amt an, und viele erwarten, dass seine kryptofreundliche Politik dem Markt neuen Schwung gibt. Sollte das eintreten, könnte der Bitcoin-Kurs nicht nur die 100.000-Dollar-Marke zurückerobern, sondern auch ein neues Allzeithoch ansteuern.

Parallelen zu früheren Halving-Jahren

Die aktuelle Kursentwicklung erinnert stark an frühere Jahre nach einem Bitcoin-Halving. So begann auch der Januar 2021, ebenfalls ein Jahr nach einem Halving, mit einer Korrektur, bevor der Kurs bis zum Monatsende wieder stark zulegte. Die aktuelle Entwicklung passt genau in dieses Muster.

(Bitcoin Kursentwicklung im Januar 2021 - Quelle: Tradingview)

Kurzfristig könnten die US-Inflationsdaten der nächsten Tage die entscheidende Rolle spielen. Heute werden die Erzeugerpreise und morgen die Verbraucherpreise veröffentlicht. Sollten die Zahlen niedriger ausfallen als erwartet, könnte das dem Bitcoin-Kurs einen zusätzlichen Schub verleihen. Umgekehrt könnte eine höhere Inflation den Kurs erneut in Richtung der 90.000-Dollar-Marke drücken.

Langfristig bleibt das Bild jedoch bullish. Viele Experten sind sich einig, dass der Bitcoin-Kurs in diesem Jahr noch um ein Vielfaches steigen kann. Noch deutlich höhere Gewinnchancen haben dabei einige Altcoins, die auch um weit mehr als das 50-fache steigen könnten. Aktuell ist vor allem Wall Street Pepe ($WEPE) extrem beliebt bei Anlegern.

Jetzt mehr über Wall Street Pepe erfahren.

Steht Wall Street Pepe vor der Kursexplosion?

Geht es für Bitcoin weiter bergauf, steigen auch zahlreiche Altcoins, wobei vor allem Meme Coins derzeit extrem gefragt sind. Mit Wall Street Pepe ($WEPE) kommt nun aber ein Meme Coin auf den Markt, der aktuell alle Rekorde bricht. Obwohl die $WEPE-Token derzeit noch im Vorverkauf angeboten werden, haben Anleger inzwischen bereits fast 48 Millionen Dollar investiert, um von Anfang an dabei zu sein. Damit erregt der neue Coin auch bei Analysten Aufsehen, die aufgrund der hohen Nachfrage von einer Kursexplosion nach dem Launch ausgehen.

($WEPE Token-Vorverkauf - Quelle: Wall Street Pepe Website)

Schon während des Vorverkaufs erhöhen die Entwickler den Tokenpreis mehrfach, wodurch sich für frühe Käufer bereits ein erster Buchgewinn ergibt. Außerdem verfügt $WEPE über eine Staking-Funktion, die in den ersten 2 Jahren eine überdurchschnittlich hohe Rendite auszahlt. Die Chancen, dass Anleger hier also auch während einer schwierigen Marktphase Gewinne erzielen können, stehen also gut.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $WEPE im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.