Luca Martinazzoli wird Managing Director der Arena Milano Mailand/Hamburg, 14.01.2025 - CTS EVENTIM hat Luca Martinazzoli mit Wirkung zum 1. Januar 2025 zum Managing Director der Arena Milano ernannt. In dieser Position verantwortet er das operative Management, das Business Development und die Positionierung des Venues als führende Kultur- und Entertainmentdestination Italiens. Aktuell konzentriert er sich auf den Aufbau eines starken und kompetenten Teams, das den Erfolg der Arena vorantreibt. Luca Martinazzoli berichtet an Klaus-Peter Schulenberg, CEO von CTS EVENTIM. In der Kultur- und Wirtschaftsmetropole Mailand gelegen, soll die Arena bis Ende dieses Jahres fertiggestellt werden. Sie wird Austragungsort der Eishockeywettbewerbe der Olympischen Winterspiele Milano-Cortina 2026 sein. Ab Frühjahr 2026 werden in der Arena Konzerte und Major Sport Events stattfinden. Die Arena erfüllt die höchsten Standards für internationales Live-Entertainment und Sport, und wird die Event Experience für Zuschauer und Künstler auf ein vollkommen neues Niveau heben. Luca Martinazzoli verfügt über umfassende Führungserfahrung in international renommierten Unternehmen und Organisationen. Als General Manager von Milano & Partners, der offiziellen Destinationsagentur der Stadt Mailand, stärkte er die globale Reputation der Stadt als Magnet für Tourismus, Großevents, Talente, Start-ups und ausländische Direktinvestitionen. Zuvor war er Leiter des City Marketings der Stadt Mailand. Seine Karriere umfasst zudem ein Jahrzehnt bei Nike, wo er mehrere Führungspositionen innehatte, darunter Category Brand Director EMEA South und Football Brand Director EMEA. Zuletzt war Luca Martinazzoli Senior Director für Business Development & Strategy bei der New Guards Group, wo er für Off-White und Reebok EU verantwortlich war. Luca Martinazzoli hat einen Masterabschluss in Stadtplanung von der UCLA sowie einen Abschluss in Kulturmanagement, Kultur und Kommunikation von der Università Bocconi. Klaus-Peter Schulenberg, CEO von CTS EVENTIM: "Wir freuen uns, Luca Martinazzoli in dieser spannenden Zeit als Managing Director der Arena Milano willkommen zu heißen. Seine nachgewiesene Expertise in den Bereichen Markenführung, strategische Planung und Kulturentwicklung, kombiniert mit seinem tiefen Verständnis für die einzigartige Identität Mailands, macht ihn zur idealen Besetzung, um das Wachstum der Arena voranzutreiben. Gemeinsam werden wir ein Venue schaffen, das neue Maßstäbe für Live-Entertainment und Sport setzt - in Italien und weit darüber hinaus." Luca Martinazzoli: "Es ist mir eine Ehre, die Arena Milano in dieser entscheidenden Zeit zu leiten und zur Erneuerung der Stadt mit einem Projekt beizutragen, das eine unvergleichliche Entertainment Experience bietet - nicht nur für die Mailänder, sondern auch für Menschen aus ganz Italien, Europa und der Welt. Mit Mailand als globalem Epizentrum für Kultur und Innovation bietet die Arena eine einzigartige Gelegenheit, das Publikum zu inspirieren und Weltklasse-Veranstaltungen nach Mailand zu holen. Ich freue mich darauf, ein talentiertes Team aufzubauen und mit ihm gemeinsam ein unvergleichliches Erlebnis für Besucher aus aller Welt zu schaffen." Über CTS EVENTIM CTS EVENTIM ist ein international führendes Ticketing und Live Entertainment Unternehmen. Pro Jahr werden mehr als 300 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet - stationär, online und mobil. Laut dem "Global Promoter Ranking 2023" von Pollstar ist die Gruppe der zweitgrößte Veranstalter der Welt. Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas. Die CTS Eventim AG & Co. KGaA (ISIN DE 0005470306) ist seit 2000 börsennotiert und Mitglied des MDAX. Der Konzern erwirtschaftete 2023 in mehr als 25 Ländern einen Umsatz von 2,4 Mrd. Euro. Pressekontakt Christian Colmorgen

