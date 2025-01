Broadcom: Pullback bietet Chance für den Angriff auf das Allzeithoch!

EMA20 als Sprungbrett!

Rückblick

Durch die Wachstumsperspektiven des Unternehmens, insbesondere im Bereich von KI und Cloud-Technologien, machte die Aktie im Dezember einen Freudensprung. Daraufhin folgte eine Konsolidierungsbewegung zur 20-Tagelinie.

Broadcom-Aktie: Chart vom 13.01.2025, Kürzel: AVGO, Kurs: 228.74 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Bei Kursen über der Kerze vom 13.01. würden die Bullen zeigen, dass sie sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Der Fokus würde dann auf dem Allzeithoch liegen.

Mögliches bärisches Szenario

Geht es mit den Notierungen nachhaltig unter den EMA20, wäre die nächste Anspielstation die 50-Tagelinie.

Meinung

Broadcom profitiert von seiner führenden Rolle in der Entwicklung kundenspezifischer Chips, die für KI-Workloads und spezialisierte Anwendungen essenziell sind. Das Unternehmen ist nicht nur in der Halbleiterfertigung, sondern auch in Softwarelösungen tätig, was für zusätzliche Stabilität sorgt. Herausforderungen durch einen intensiver werdenden Wettbewerb sollte man im Auge behalten.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 1.05 Bio. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 6.11 Mrd. USD

Meine Meinung zu Broadcom ist bullisch

Quellennachweis: -

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 14.01.2025

