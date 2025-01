Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die türkische Notenbank hat im Dezember erwartungsgemäß den Leitzins um 250 Basispunkte auf 47,50% gesenkt und damit die Zinswende eingeleitet, so die Analysten der DekaBank.Die Währungshüter hätten sich zuvor einen erhöhten geldpolitischen Spielraum verschafft, indem sie ihre Projektion für den Inflationspfad nach oben genommen hätten. Dies sei so zu interpretieren, dass sie sich kurzfristig ein weniger ambitioniertes Ziel gesetzt hätten als zuvor. An den Kapitalmärkten seien sowohl die Anhebung der Inflationsprojektionen als auch die Zinssenkung als angemessen und nicht als Abweichung von der Stabilitätsorientierung der Zentralbank eingestuft worden, eine Einschätzung, die die Analysten teilen würden. Es bleibe allerdings festzuhalten, dass der Inflationsdruck nur langsam sinke und das mittelfristige Inflationsziel von 5% in weiter Ferne liege. ...

