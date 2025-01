Wien (www.fondscheck.de) - Mirko Ranno wird Ende Januar zum Asset Manager GAM Investments mit Sitz in Zürich wechseln und dort im Bereich der Investment-Lösungen tätig sein. Entsprechende Informationen eines Branchendienstes bestätigte GAM Investments auf Nachfrage von "FONDS professionell ONLINE".Ranno komme von Punica Invest, der gemeinsamen Vertriebseinheit von Aramea Asset Management und Hansainvest mit Sitz in Hamburg. Seit der Gründung im Januar 2020 sei er maßgeblich am Aufbau des Unternehmens beteiligt gewesen. Er sei als Head of Digital Strategy für die digitale Transformation und Strategie verantwortlich gewesen. Zudem sei Ranno als Produktspezialist für Edelmetalle und Aktien tätig gewesen. Ende September 2024 habe er Punica Invest verlassen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...