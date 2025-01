© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Rebecca Blackwell

Michael Saylor, Chairman von MicroStrategy, erklärt, warum Staatsanleihen "toxisch" seien und Unternehmen besser auf Bitcoin setzen sollten. Unternehmen sollten Bitcoin kaufen, weil Anleihen "toxisch" sind, so Michael Saylor, Mitbegründer und Chairman von MicroStrategy. Saylor verglich die Renditen von Bitcoin und Anleihen seit 2020 und stellte fest, dass der Krypto-Vermögenswert gestiegen ist, seit das Unternehmen seine Bitcoin-Kaufstrategie eingeführt hat, während die Anleihen gesunken sind. Das ging aus einer Folie in seiner Präsentation auf der ICR-Konferenz in Orlando am Montag hervor. "Das funktioniert für jedes Unternehmen", sagte Saylor in der Keynote-Rede. "Jedes Unternehmen muss …