NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Nel ASA auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 7 norwegischen Kronen belassen. Als Reaktion auf das herausfordernde Geschäftsumfeld konzentrierten sich die Elektrolyse-Anbieter zunehmend auf das Cash-Management, schrieb Analyst Yoann Charenton in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er verwies darauf, dass der norwegische Wasserstoff-Spezialist bekannt gegeben habe, seine Einsparbemühungen zu verstärken. Daher passe Nel die Auslastung der Produktionskapazität und den Personalbestand an die Marktnachfrage an und folge so der Prognose des Managements, die Investitionsausgaben bis 2025 im Vergleich zum Vorjahr zu halbieren./ck/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2025 / 16:16 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2025 / 16:16 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: NO0010081235