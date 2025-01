Porsche: Gesamtumsatzprognose für das Jahr 2024 | Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 14.01.2025

AKTIE IM FOKUS: Porsche

Fundamentaldaten:

aktueller Preis 61,00 EUR

Marktkapitalisierung 27,49 Mrd. EUR

Umsatz 2023 40,93 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote 42,95 %

KGV 2024* 12,52%

4 Wochen Performance - 0,90 %

Bewertung stark unterbewertet

Div. Rendite 2024* 3,93 %

Branche Automobilhersteller

* Prognose

Parkettgeflüster:

Der Konzern verweist auf die schwierige wirtschaftliche Lage in China. Der Konzern hat 2024 in diesem wichtigen Markt 28 Prozent weniger Fahrzeuge verkaufen können. Insgesamt wurden in China 56.887 Kraftfahrzeuge der Marke Porsche zugelassen. In Europa (ohne Deutschland) hat Porsche im vergangenen Jahr 75.899 Fahrzeuge ausgeliefert. Das waren 8 Prozent mehr als im Vorjahr. In Deutschland wurde ein Plus von 11 Prozent erreicht. Im Heimatmarkt konnte der Konzern 35.858 Autos verkaufen. Die größte Vertriebsregion war erneut Nordamerika, wo ein minimales Absatzwachstum von 1 Prozent realisiert werden konnte. Konkret wurden hier 2024 insgesamt 86.541 Fahrzeuge verkauft. Porsche hat im letzten Jahr insgesamt 310.718 Fahrzeuge ausgeliefert, was einem Rückgang von 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeutet.

Der Anteil der elektrifizierten Sportwagen erhöht sich von 22 auf 27 Prozent. Das absatzstärkste Modell ist nach wie vor der Porsche Cayenne, von dem 102.889 Exemplare ausgeliefert werden konnten.

Für 2024 werden Umsatzerlöse in Höhe von 39 bis 40 Mrd. EUR erwartet, die operative Umsatzrendite soll sich zwischen 14 bis 15 Prozent bewegen. Die EBITDA Marge Automobile wird zwischen 23 bis 24 Prozent erwartet. Der Konzern hat die Prognosen für das Geschäftsjahr bereits Mitte letzten Jahres angepasst...

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 74 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.