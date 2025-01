Jefferies gab heute bekannt, dass es am 16. Januar 2025 einen Global Trading Day veranstalten wird, um Spenden für Organisationen zu sammeln, die Ersthelfer und die von den Bränden Betroffenen unterstützen.

Jefferies wird am 16. Januar 100 der weltweiten Nettoprovisionen für alle Aktien- und Rentenhandelsgeschäfte der Kunden des Unternehmens spenden. Jefferies wird außerdem eine Spende in Höhe von 1 Mio. USD leisten und seine fast 6.000 Mitarbeiter dazu ermutigen, die Hilfsmaßnahmen persönlich zu unterstützen. Innerhalb eines Monats nach diesem Global Trading Day werden die Spenden sorgfältig an qualifizierte Wohltätigkeitsorganisationen verteilt, um sicherzustellen, dass die Erlöse direkt den bedürftigsten Menschen und Gemeinden zugutekommen.

Rich Handler, CEO, und Brian Friedman, President von Jefferies, sagten:

"Wir sind erschüttert von den Waldbränden, die im Großraum Los Angeles unvorstellbare Zerstörung angerichtet haben. Unsere Firma wurde vor 62 Jahren in Los Angeles gegründet und war schon immer eine widerstandsfähige Gemeinschaft voller Dynamik, Möglichkeiten und Stärke. Unser Mitgefühl gilt allen Betroffenen, und wir stehen ihnen in dieser schwierigen Zeit bei. Während sich Wohltätigkeitsorganisationen und Bürgerinitiativen für die Bereitstellung von Soforthilfe mobilisieren, wird Jefferies ihre wichtige Arbeit mit direkten Spenden sowie den Erlösen aus unserem Global Trading Day unterstützen. Wir ermutigen unsere Mitarbeiter und Kunden weltweit, sich an diesen Bemühungen zu beteiligen."

Jefferies hat bereits in der Vergangenheit Global Trading Days zu Zeiten der Not veranstaltet, bei denen allein in den letzten fünf Jahren mehr als 60 Mio. USD für Wohltätigkeitsorganisationen gesammelt wurden, die auf humanitäre Krisen und Naturkatastrophen reagieren.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Jefferies-Vertreter.

Über Jefferies

Jefferies ist ein führendes globales Full-Service-Investmentbanking- und Kapitalmarktunternehmen, das Beratungs-, Vertriebs- und Handels-, Forschungs- sowie Vermögens- und Anlageverwaltungsdienstleistungen anbietet. Mit mehr als 40 Büros auf der ganzen Welt bieten wir Investoren, Unternehmen und Regierungen Einblicke und Fachwissen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250113783987/de/

Contacts:

Für weitere Informationen

Jonathan Freedman

mediacontact@jefferies.com