DJ Hamburg kauft Seniorenpflegeunternehmen von Deutsche Wohnen zurück

DOW JONES--Das Immobilienunternehmen Deutsche Wohnen verkauft das Seniorenpflegeunternehmen Pflegen & Wohnen an die Hamburger Kommunalholding HGV. Damit erwirbt die Hansestadt für 380 Millionen Euro 13 Pflegeheimstandorte in Hamburg mit rund 2.000 Mitarbeitenden und rund 2.400 Pflegeplätzen. Der Rückkauf der ehemaligen städtischen Pflegeeinrichtungen diene der langfristigen Sicherung und Stärkung der Versorgung in der stationären Pflege in Hamburg, begründete die Hansestadt den Schritt. Der Erwerb biete die Möglichkeit, die stationäre Pflegeversorgung in Hamburg langfristig zu optimieren und Engpässe bei der Verfügbarkeit von Pflegeplätzen für die Bevölkerung zu reduzieren.

