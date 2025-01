Hergiswil (ots) -Schon wieder eine miserable Nacht gehabt? Ständiges Aufwachen wegen Rücken- und Nackenschmerzen oder unangenehme Verspannungen stören empfindlich die Nachtruhe und beeinträchtigen Fitness und Konzentration am Tag. Die Schlafraum GmbH aus Hergiswil in der Schweiz hat sich auf den Vertrieb von Schlafsystemen spezialisiert, die vor allem Kunden mit orthopädisch bedingten Schlafproblemen wieder erholsame Stunden bescheren sollen. Die vielen positiven Rezensionen auf Google belegen den Erfolg des aussergewöhnlichen Konzepts.Individuelle Schlafsysteme mit Komfort-Matratzen aus eigener ProduktionWer dauerhaft nicht gut schlafen kann, verliert wertvolle Lebenszeit. Denn Körper und Geist benötigen ausreichend Regenerationsphasen, um "störungsfrei" zu funktionieren. Schlechtschläfer sind anfälliger für Krankheiten, weniger stressresistent und die Leistungs- sowie Konzentrationsfähigkeit lassen nach. Ursachen für schlechten Schlaf gibt es viele. Eine davon ist eine nicht auf die individuellen Voraussetzungen des Betroffenen zugeschnittene Schlafumgebung. Dieses Problem möchte die Schweizer Schlafraum GmbH mit optimal auf die körperlichen Bedürfnisse hergestellten Matratzen sowie passendem Zubehör beseitigen.Dafür lassen die Schweizer beim Nachbarn in Deutschland Premium-Schlafunterlagen auf Mass anfertigen. Jede Matratze ist ein Unikat. Dass das Konzept aufgeht, bestätigen die durchweg positiven Google-Bewertungen der Kunden. "Mein Mann und ich waren wegen einen neuen Schlafsystem bei Ihnen und haben dank einer sehr guten fachlichen Beratung genau das Richtige gefunden. Der Rücken wurde vermessen, es wurde individuell auf unsere Bedürfnisse eingegangen. Seid dem Kauf haben wir keine Probleme mehr. (...)"Massgeschneiderte BeratungTeil des Erfolgskonzepts ist eine ausführliche Beratung der Kunden, um das beste Schlafsystem für jeden Einzelnen zu konfigurieren. "(...) Die Mitarbeiter waren ausgesprochen freundlich und nahmen sich viel Zeit, um meine Bedürfnisse und Schlafgewohnheiten zu verstehen. Ihre Fachkompetenz und das umfangreiche Wissen über die verschiedenen Matratzentypen und Materialien war beeindruckend. Mir wurden geduldig die Vor- und Nachteile der verschiedenen Modelle erklärt was mir sehr geholfen hat die perfekte Matratze für meine Bedürfnisse zu finden (...)", lobt ein Rezensent.Während des Kundengesprächs, in dem vor allem auch orthopädische Beschwerden wie Rücken- und Nackenleiden Berücksichtigung finden, werden die körperlichen Voraussetzungen aufgenommen und mit dem Massband Körpergrösse, Schulter- und Hüftposition vermessen, um die Matratze auf die persönlichen Anforderungen zuschneiden und alle relevanten Bereiche in die Planung einfliessen lassen zu können. "(...) Ich kann die Schlafraum GmbH uneingeschränkt empfehlen. Hier wird Kundenservice großgeschrieben und man merkt, dass die Mitarbeiter ihre Arbeit mit Leidenschaft und Engagement ausführen", schreibt der höchst zufriedene Kunde weiter.Auch bei der weiteren Schlafzimmer-Ausstattung wie Kissen, Decken etc. werden persönliche Schlafgewohnheiten berücksichtigt.Erstklassige Materialien, Technologien und Herstellung unter höchsten QualitätsansprüchenDie Anfertigung der Premium-Matratzen der Schlafraum GmbH erfolgt unter höchsten Qualitätsstandards in Deutschland. Als Materialien werden dazu mehrere Schaumschichten mit unterschiedlichen Härtegeraden verwendet. Durch die individuelle Anpassung wird die Wirbelsäule entlastet und sorgt für perfekte Entspannung beim Nutzer. Die Matratzen-Kerne gibt es in unterschiedlichen Ausführungen, wobei auf Nachhaltigkeit der Materialien geachtet wird.Zu einer entspannten Nachtruhe zählt ausserdem, dass der Stoff unterschiedlichen Körpertemperaturen trotzt. Deshalb werden nur feuchtigkeitsregulierende, atmungsaktive Materialien mit Klimabohrungen eingesetzt. Exklusive Celliant®-Fasern fördern die Durchblutung.Auch an die besonderen Bedürfnisse von Allergikern wurde gedacht: Die Matratzen enthalten einen Milbenschutz aus kolloidalem Silber, der neben Milben auch Bakterien, Pilze und Bettwanzen abwehrt.Relaxen mit exklusiver OszillationstherapieAuf Wunsch sind die Matratzen der Schweizer Schlafmanufaktur auch mit Massagefunktion erhältlich. Eine eingebaute Matte sorgt per Knopfdruck für eine wohltuende Ganzkörpermassage, die angespannte Muskeln lockert und einen positiven Effekt auf Durchblutungsstörungen haben kann. Danach einfach in die Kissen sinken und einschlafen!"Vielen Dank für die ausführliche und kompetente Schlafberatung bei mir zu Hause. Das personalisierte Gesundheitssystem mit der Massagetherapie will ich nie mehr hergeben :) Durch den Bürojob und das Homeoffice waren Rückenschmerzen ein Dauerzustand. Tägliche Massagetherapie und richtiges Schlafen sorgen nun dafür, dass die Schmerzen weg sind und ich auch wirklich erholt bin. Danke dafür ich freue mich auch schon auf das nachbestellte orthopädische Schlafkissen !!", berichtet ein begeisterter Rezensent von seinen Erfahrungen.Luxuriöses ZubehörNeben personalisierten Matratzen bietet das Unternehmen eine besondere Auswahl an unterschiedlichen Kissen. Mit dem Ziel, den Kunden bestmögliche Bedingungen für eine erholsame Nachtruhe zu schaffen. Ob orthopädisches Nackenstützkissen, Seidenkissen, Dreikammerkissen, Schafwollkissen oder Kopfkissen mit zartem Duft - hier steht das eigene Wohlbefinden im Fokus."(...) Seitdem ich mein Kissen habe, nehme ich es sogar mit, wenn wir verreisen - kein anderes Hotelkissen kann da mithalten. (...)", schwärmt ein Kunde in seiner Rezension.Mit hochwertigen Bettdecken für jede Jahreszeit und Toppern kann die Schlafumgebung noch vervollständigt werden.An wen richten sich die Produkte vor allem?Die Systeme der schweizerischen Manufaktur sind für alle geeignet, die Wert auf höchsten Komfort beim Schlafen legen. Das impliziert eine optimale Anpassung an die Schlafgewohnheiten und physiognomischen Voraussetzungen. Insbesondere für jene, die unter Rücken- und/oder Nackenbeschwerden bzw. unter Verspannungen leiden. Denn körperliche Vorerkrankungen wie Bandscheibenvorfälle werden in die Entwicklung der Schlafumgebung einbezogen."Tolle Matratzen, tolle Beratung, schnelle Lieferung. Danke, endlich keine Rückenschmerzen mehr. Wir sind echt super zufrieden", so die Meinung eines weiteren glücklichen Kunden im Google-Review.Weitere Informationen unter www.schlafraum-gmbh.chPressekontakt:Schlafraum® GmbHGeschäftsführer: Karl VoglerLandweg 16052 Hergiswil NW - SchweizTelefon: (0)41 782 463 616E-Mail: info@schlafraum-gmbh.chOriginal-Content von: Schlafraum® GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178283/5949064