Nvidia oder Microsoft kennen alle, doch in der zweiten Reihe der KI-Gewinner gibt es noch unbekannte Aktien mit großem Kurspotenzial Die Consumer Electronic Show (CES) in Las Vegas gilt als die wichtigste Elektronikmesse der Welt - und als Vorschau auf die Zukunft: Vom kabellosen KI-Fernseher aus dem Hause Samsung bis hin zu Saugrobotern mit Greifarmen, die auch aufräumen können, war in der vergangenen Woche alles zu sehen, was die Branche an Innovationen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...