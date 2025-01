Wie Starr mitteilte, wurde Peter Hirs mit Wirkung zum 13. Januar zum Chief Financial Officer des Unternehmens ernannt. Er tritt die Nachfolge von Howard I. Smith an, der nach mehr als 40 Jahren bei Starr und dessen verbundenen Unternehmen in den Ruhestand geht.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250113163702/de/

Peter Hirs, chief financial officer, Starr (Photo: Business Wire)

Hirs bringt eine langjährige Erfahrung im Finanz- und Versicherungswesen mit zu Starr. In den letzten 20 Jahren war er bei einem globalen Versicherungsunternehmen tätig, wo er regionale Finanzteams rund um die Welt leitete und für Fusionen und Übernahmen verantwortlich war. In seiner neuen Funktion wird Hirs die weltweiten Finanzoperationen der Organisation beaufsichtigen. Er wird in der Firmenzentrale von Starr in New York tätig sein.

Smith hat die Finanzgeschäfte von Starr seit 2005 geleitet, als Maurice R. "Hank" Greenberg, der ehemalige Chairman von Starr, das Unternehmen als eigenständige Investment- und Versicherungsgesellschaft neu gründete. Davor arbeitete er eng mit Hank zusammen. Diese berufliche Beziehung besteht bereits seit 1984.

"Peter wird ein wichtiger Partner bei der Umsetzung unserer globalen Ziele sein", erklärt Jeff Greenberg, Chairman und Co-CEO bei Starr. "Neben seiner fundierten Erfahrung im Finanzwesen hat er bewiesen, dass er sich mit unserer Kultur und unseren Werten identifiziert. Wir danken Howie für seine unzähligen Beiträge und heißen Peter bei Starr herzlich willkommen."

Über Starr

Starr ist ein Marketingname für die Versicherungs- und Reisedienstleistungsunternehmen und Tochtergesellschaften von Starr International Company, Inc. sowie für das Investmentgeschäft von C. V. Starr Co, Inc. und dessen Tochtergesellschaften. Starr ist eine führende Versicherungs- und Investmentgesellschaft, die auf sechs Kontinenten vertreten ist. Über ihre operativen Versicherungsgesellschaften bietet Starr Sach-, Unfall- und Krankenversicherungsprodukte sowie eine Reihe von Spezialversicherungen an, darunter Luftfahrt-, Schifffahrts-, Energie- und Excess Casualty Insurance. Die in den USA, auf den Bermudas, in China, Hongkong, Malta, Singapur, der Schweiz und Großbritannien ansässigen Tochtergesellschaften der Starr Versicherungsunternehmen haben jeweils ein A.M. Best-Rating von "A" (herausragend). Das Lloyd's-Syndikat von Starr hat ein Standard Poor's-Rating von "A+" (robust).

Besuchen Sie uns unter starrcompanies.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn und X.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250113163702/de/

Contacts:

Charlie Armstrong

Vice President, Marketing

charlie.armstrong@starrcompanies.com, 646.758.8308