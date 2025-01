Die Befähigung Frauen und Mädchen weltweit, über Grenzen hinweg zu träumen, ist das Herzstück der nächsten Folge von "Show Your(s)e.l.f." von e.l.f., in der Nguyens inspirierende Reise vorgestellt wird

e.l.f. Beauty (NYSE: ELF) gibt seine Partnerschaft mit Amanda Nguyen bekannt, einer weltweit anerkannten Aktivistin, Friedensnobelpreis-Kandidatin und Astronautin. Gemeinsam feiern e.l.f. und Nguyen die Schnittmenge von Schönheit, Träumen und Empowerment, in Übereinstimmung mit dem Engagement von e.l.f., den Zugang zu demokratisieren zu Schönheit, zum Sitzungssaal und darüber hinaus und Nguyens Vision von positiven Veränderungen zu unterstützen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250113832805/de/

e.l.f. Beauty launches partnership with astronaut and activist Amanda Ngyuen with new episode of the purpose-driven film series, Show Your(s)e.l.f. Series continues to spotlight trailblazers who challenge societal norms and celebrate individuality. (Photo: Business Wire)

Nguyen hat die Welt bereits positiv beeinflusst, indem sie mit ihrer gemeinnützigen Organisation Rise Gesetze zum Schutz von Überlebenden geschlechtsspezifischer Gewalt neu formuliert hat. Jetzt schlägt sie ein neues Kapitel auf: Sie erfüllt sich ihren Kindheitstraum und wird Astronautin. Nguyen wird als erste südostasiatische Frau, die in diesem Jahr mit Blue Origin ins All reist, Geschichte schreiben und ihre Mission nutzen, um Frauen und Mädchen in MINT-Fächern auf der ganzen Welt zu fördern und zu stärken.

Die e.l.f.-Partnerschaft startet mit einer neuen Folge von Show Your(s)e.l.f., einer gefeierten, zweckgerichteten Filmreihe. Diese Folge feiert Nguyens eigenen außergewöhnlichen Weg der Widerstandsfähigkeit, Fürsprache und Entschlossenheit und inspiriert gleichzeitig die nächste Generation von Changemakern. Sie verkörpert die grenzenlosen Möglichkeiten von Ausdauer und Hoffnung.

Die Filmreihe Show Your(s)e.l.f. wurde ins Leben gerufen, um inspirierende Vorbilder ins Rampenlicht zu rücken, die die e.l.f.-Werte Positivität, Inklusivität und Barrierefreiheit verkörpern. In früheren Folgen wurden Personen wie Viktoria Modesta, Anastasia Pagonis und Chella Man vorgestellt Vorreiterinnen, die gesellschaftliche Normen in Frage stellen und Individualität feiern. e.l.f. arbeitete bei der Produktion dieser Filmreihe mit OBERLAND zusammen, einer preisgekrönten, zielorientierten Agentur.

"Amanda Nguyen verändert die Welt mit furchtloser Disruption und leistet harte Arbeit, die den Fortschritt groß geschrieben vorantreibt um das Gespräch über das, was Frauen und Mädchen erreichen können, für Generationen zu verändern", sagte Kory Marchisotto, Chief Marketing Officer von e.l.f. Beauty. "Ich spreche für mich und e.l.f., wenn ich sage, dass wir unglaublich stolz darauf sind, mit Amanda zusammenzuarbeiten, um Positivität, Inklusivität und Zugänglichkeit zu priorisieren und dies mit unserer kollektiven Gemeinschaft zu fördern. Wir sind eine Kraft, die sich vervielfacht, um die Welt für jedes Auge, jede Lippe und jedes Gesicht zu einem helleren Ort zu machen."

Nguyen sagte: "Wenn ich für die Rechte von Überlebenden kämpfe oder als Astronautin nach den Sternen greife, werde ich daran erinnert, dass kein Traum zu groß ist. Wir müssen immer an die Kraft der Möglichkeiten glauben und daran, wie wichtig es ist, andere auf unserem Weg mitzunehmen. Ich freue mich sehr, mit e.l.f. zusammenzuarbeiten, um die Möglichkeiten für Frauen und Mädchen überall zu verbessern. Gemeinsam sorgen wir dafür, dass die nächste Generation keine Grenzen kennt."

e.l.f. und Nguyen werden gemeinsam ihre Erfolge feiern und die Mission von Rise stärken. Rise wurde 2014 von Nguyen gegründet und begann als Bewegung zur Sicherung der Gleichstellung von Überlebenden sexueller Übergriffe. Seitdem hat sich Rise zu einem globalen Modell für die Förderung der Demokratie und die Herbeiführung von Veränderungen entwickelt. e.l.f. wird die Initiativen von Rise unterstützen, um sicherzustellen, dass Nguyens Vision von Hoffnung, Gleichberechtigung und Stärkung weiterhin gedeiht.

e.l.f. und Nguyen werden im Februar 2025 an einer wegweisenden Veranstaltung der Vereinten Nationen zum Internationalen Tag der Frauen und Mädchen in MINT teilnehmen. Bei der Veranstaltung werden Frauen in Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik gefeiert, indem Astronautinnen zusammengebracht werden, um die nächste Generation von Changemakern zu inspirieren.

Sehen Sie sich die neue Folge von Show Your(s)e.l.f. auf dem YouTube-Kanal von e.l.f. Cosmetics an Hier ].

Nehmen Sie an der Unterhaltung teil und verfolgen Sie Nguyens historischen Weg, indem Sie sich mit e.l.f. auf Instagram, Twitch und TikTok verbinden.

