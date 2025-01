Berlin (ots) -Zeit: Mittwoch, 22. Januar 2025, 20 UhrOrt: Kammermusiksaal, Berliner PhilharmoniePresse: 19 Uhr am EingangBerlin und Beijing verbindet eine langjährige Städtepartnerschaft. Mit einem besonderen kulturellen Highlight wird der Austausch gefeiert: Klassiker von Brahms, Mozart und Wagner treffen auf die legendäre chinesische Rockband MOSAIK Band. Die Veranstaltung wird von der chinesischstämmigen Berlinerin und Unternehmerin Prof. Yu Zhang, in ihrer Funktion als Präsidentin der Gesellschaft für Deutsch-Chinesischen kulturellen Austausch e.V. (GeKA), organisiert.Das Konzert schlägt eine Brücke zwischen Tradition und Moderne, Ost und West. Die Gastgeberin und die MusikerInnen - eine deutsch-chinesische Besetzung - laden dazu ein, über kulturelle Identitäten und die verbindende Kraft der Musik nachzudenken.Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner, erklärt:"Kultur und vor allem Musik sind hervorragend geeignet, das gegenseitige Interesse und den Austausch in Berlin und Beijing neu zu beleben. Dieses Konzert ist ein schöner Beitrag zur Städtepartnerschaft Berlin - Beijing, die nun schon seit über 30 Jahren besteht. Ich freue mich über die Initiative des Fördervereins GeKA, das Konzert noch vor dem Jahresende des chinesischen Mondkalenders zu veranstalten. Ich bin sehr gespannt - und wünsche allen Musikerinnen und Musikern viel Erfolg.""Viele reagieren mit großer Neugier auf das Format, Classic meets Chinese Rock. In der Tat gab es das noch nie. Als Unternehmerin fasse ich gern Kulturprojekte in meinem Ehrenamt innovativ und in der Form gewagter an", so Yu Zhang. Ihr Konzertprojekt "Love Storm" erreichte 2022 eine mediale Reichweite von rund 100 Millionen, mit Berichterstattung im ZDF, RBB Radio und dem chinesischen Staatsfernsehen.Die aufstrebende Dirigentin Cara Xu (23), ausgebildet an der Juilliard School und Columbia University, eröffnet das Konzert. Sie kombiniert klassische Werke des Westens und Ostens mit frischen Ideen und leitete zuletzt bedeutende Projekte mit dem Royal Concertgebouw Orchestra und der New York Philharmonic.Ein weiteres Highlight ist die Uraufführung einer rockigen Variation der berühmten Ouvertüre Spring Festival, komponiert von Elliot Leung. Der preisgekrönte Komponist aus Hongkong verbindet traditionelle asiatische Klänge mit modernen Elementen. Mit seinen innovativen Werken begeistert er weltweit, darunter in der New York Philharmonic und im Shanghai Symphony Orchestra.Im zweiten Teil bringt die MOSAIK Band, eine der ältesten Rockbands Chinas, mit akustischen Arrangements und ikonischen Klängen frischen Wind in die Philharmonie. Der Sänger, Trystan Huang, verbindet Rock und asiatische Melodik und sorgt für ein unvergessliches Finale gemeinsam mit dem Orchester.Veranstalter: Gesellschaft für Deutsch-Chinesischen kulturellen Austausch e.V. (GeKA) www.geka-ev.deInitiatorin: Prof. Yu ZhangAdresse: Kammermusiksaal, Philharmonie Berlin, Herbert-von-Karajan-Straße 1, 10785 Berlin-TiergartenBesetzung:- Dirigentin: Cara Xu- Mitglieder des Sinfonie Orchesters Berlin- MOSAIK Band- Starkomponist: Elliot LeungPressekontakt:PEPPER Public + Event RelationsFriederike WernerKurfürstendamm 193G | 10707 Berlint +49 (0)30 60980962-1e fw@pepper-berlin.comwww.pepper-berlin.comOriginal-Content von: Gesellschaft für Deutsch-Chinesischen Kulturellen Austausch e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178284/5949083